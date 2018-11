Spása pro nosorožce ze Dvora Králové? DNA dává naději

Letos v březnu v Súdánu zemřel poslední samec nosorožce tuponosého severního neboli bílého a s ním odešla i naděje na přirozené pokračování tohoto poddruhu nosorožců. Nicméně od jeho smrti vědci zvýšili úsilí jejich úplný zánik odvrátit, a to za použití výzkumů DNA, přesněji křížení DNA nosorožce tuponosého severního a nosorožce tuponosého jižního.

Ačkoliv první zmíněný poddruh vymírá, druhý je jedním z nejrozšířenějších poddruhů nosorožců. Vědci doufají, že právě následní kříženci nosorožců by mohli být použiti k úspěšnému vzkříšení severního poddruhu. Křížení probíhá tak, že vědci použijí spermie severních nosorožců sebrané ještě před smrtí samců a zkříží je s vajíčkem jižních nosorožců.

Výzkumu nahrává i zjištění, že tyto dva druhy se už v minulosti křížily. Výzkumy DNA sesbírané od více než 200 nosorožců severních a jižních odhalily, že během poslední doby ledové se tyto dva poddruhy, které později samostatně obývaly oblasti střední a jižní Afriky, již vzájemně mísily a sdílely tak genetické informace.

Otázkou je, zda by kříženci vyrostli ve zdravé a reproduktivní jedince. "To, že byly v kontaktu za posledních 20 000 let, je ve vědě dobou poměrně nedávnou a mohli by být geneticky kombinovatelní lépe, než jsme mysleli, a navíc by mohli přežít v divočině a rozmnožovat se," říká profesor Michael Bruford, jeden z výzkumníků pro list The Independent.

Jedním z křížených nosorožců byla samice, narozena v zajetí v roce 1977, a ačkoliv v zoologické zahradě žila 32 let, tak k její reprodukci nedošlo. V současné době žijí už jen dvě samice nosorožce severního tuponosého. Jejich úspěšné zkřížení s jižním druhem by mohlo být klíčem k zachování poddruhu.