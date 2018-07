Poslední jednání a prázdniny! Babiš povolil ministrům dovolenou

Vláda se v úterý ráno sešla k poslednímu jednání, než vyrazí na dovolenou. Tu premiér Andrej Babiš naplánoval od 1. do 15. srpna. Ministři netradičně v Hrzánském paláci jednali o NKÚ i novém předsedovi rady ERÚ.

Vláda jednala o poslaneckému návrhu Pirátů na posílení pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Vytkla mu, že má umožnit kontrolu pouze statutárních měst, nikoli dalších obcí. Ministerstva proto dávají přednost chystané vládní úpravě.

Navzdory výhradám ale kabinet schválil neutrální stanovisko, řekl po jednání novinářům ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO). Související ústavní novelu kabinet podpořil.

NKÚ by měl podle vize Pirátů kontrolovat hospodaření statutárních měst, krajů a veřejnoprávních médií. To by mělo pomoci včas odhalit dotační podvody, poukázat na plýtvání s veřejnými penězi, ale i neúmyslné chyby v účetnictví, slibují si Piráti.

Změnu v odměňování zaměstnanců NKÚ ale vláda nepodpořila. Nevidí prý důvod, proč by se měl rozbíjet systém odměn ve státních službách. Ve Sněmovně proto bude proti návrhu na zavedení platového řádu NKÚ, na jehož základě by měli být pracovníci úřadu odměňováni podle poslanecké iniciativy.

Ministři také jmenovali nového předsedu rady Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Od 1. srpna se jím na tři roky stane Vratislav Košťál, dosavadní předseda Vladimír Outrata zůstane členem rady.

Nová pětičlenná rada ERÚ přebrala vedení úřadu od začátku loňského srpna. Nahradila tehdejší předsedkyni úřadu Alenu Vitáskovou, které vypršel šestiletý mandát. Rada ERÚ má mít do budoucna pět členů s pětiletým funkčním obdobím, jeden z nich vždy bude jejím předsedou. Předseda může vést radu nejdéle tři roky.

Návrh poslanců TOP 09 na blokování webů s hazardem vláda odmítla. Opoziční politici chtěli, aby o zápisu do seznamu nepovolených internetových hazardních her rozhodoval místo ministerstva financí soud. Vláda považuje stávající pravidlo za přiměřené.

Po úterním jednání si vláda dá na několik dní pauzu. Premiér Andrej Babiš informoval, že na začátku srpna vyráží na dovolenou. Tu dostali ministři až do poloviny měsíce. Babiš ji stráví s rodinou na pláži na řeckém ostrově Mykonos, uvedl pro portál idnes.cz.