Poslední minuty Alfieho v objetí s tátou. Lidé viděli jeho tvář v nebi

Otec Alfieho Evanse strávil poslední chvíle života svého syna zoufalými pokusy o jeho oživení. Dýchal mu z úst do úst dlouhých deset minut, než pochopil, že ho nemůže zachránit.

Rodiče Tom a Kate leželi poslední noc se svým chlapečkem v posteli. Členové rodiny prozradili, že otec se do poslední chvíle snažil Alfieho oživit. „Byl to opravdu těžký den. Alfie se snažil dýchat. Zvedl se a mysleli jsme si, že všechno bude v pořádku. Ale kolem půl druhé ráno nám zavolali, abychom se vrátili za nimi do nemocnice,“ popsal příbuzný rodičů deníku Mirror.

reklama

Dvouletý klouček zemřel v sobotu v půl třetí ráno. Podlehl nevyléčitelnému degenerativnímu onemocnění. Lékaři rozhodli, že bude odpojen od přístrojů, protože není šance na zlepšení jeho stavu. Ale chlapeček vydržel téměř čtyři celé další dny dýchat sám.

Zpráva o chlapcově smrti se rychle rozkřikla a před nemocnicí se ještě brzy ráno shromáždilo více než tisíc lidí, kteří vyjadřovali podporu Alfiemu a jeho rodičům za právo na lékařskou péči. Na počest Alfieho vypustili do nebes stovky nafukovacích balónků. „Když balonky vyletěly, vycházelo slunce a v oblacích to vypadalo, že se usmívá dítě! Malý Alfie!“ vykřikla Hazel Brodie. Podobné vidění měli i další lidé. „Vidím v mracích jeho obličej,“ tvrdila u fotky nebe posetého balonky Anne-Marie Iliffová.

Zdroj: facebook Při vypouštění balonků na rozloučenou s Alfiem lidé viděli jeho tvář v mracích

Smrt Alfieho dojala i papeže Františka, který rodině ještě před jeho smrtí vyjadřoval podporu. Alfie bojoval s degenerativní poruchou. Téměř rok byl v polovegetativním stavu odkázán na pomoc lékařských přístrojů, které ho udržovaly při životě. Soud vyhověl lékařům, kteří navrhovali ukončení léčby a Alfie tak byl v pondělí odpojen od přístrojů. K překvapení všech ale Alfie bojoval až do sobotního časného rána.





Podívejte se na reportáž TV Nova o Alfiem Evansovi: