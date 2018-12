Poslední rok stavby neúsporných domů, pak přijde tvrdé zpřísnění

Příští rok bude posledním, kdy si mohou lidé postavit rodinný dům bez ohledu na jeho energetickou náročnost. Nová pravidla Evropské unie nařizují, že se od roku 2020 mohou stavět pouze energeticky výrazně úsporné domy. Podle ekonomů to přinese zdražení domů minimálně o deset procent.

Povinnost stavět od roku 2020 pouze pasivní, tedy energeticky výrazně úsporné rodinné domy pocítí lidé především ve svých kapsách. Cena stoupne v průměru zhruba o 10 %. Dům, který nyní stojí 3 miliony korun, se tak zřejmě o 300 tisíc prodraží.

Podle ekonomů to může být pro mnohé další problém. Zdražují totiž hypotéky a navíc je jejich pořízení čím dál náročnější.

"Výstavba rodinných domů byla pro mnohé lidi poslední možností, jak dosáhnout na vlastní bydlení," uvedl ekonom Štěpán Křeček.

V loňském roce se dostavělo 14,5 tisíce rodinných domů. Z toho 10 % pasivních. Na první pohled se od těch běžných neliší.

Pro pasivní dům je zásadní jeho neprodyšnost. Větrání má svůj řízený systém a k vyhřátí domu stačí většinou teplo z domácích spotřebičů, teplá voda při mytí nebo slunce svítící okny. Takový dům je potřeba vytápět jen 15 až 20 dní ročně.

Například oproti domu postavenému v 70. nebo 80. letech zaplatí majitel pasivního domu za vytápění až třináctkrát méně.

"Pasivní dům může být postaven z jakéhokoliv materiálu, když je dobře zateplen, utěsněn a má v podstatě osazena ta správná okna," vysvětlil stavitel Tomáš Vanický.

Tedy například ani dřevostavba nemusí být vždy úsporná. Návratnost vyšší investice do stavby pasivního domu je podle stavitelů zhruba 10 až 15 let. Ovšem zvýšení jejich cen se může promítnout do celého realitního trhu.

"Když bude zdražovat rodinný dům jakožto substitut bytu, tak lze očekávat, že to bude mít negativní dopad i na ceny bytů a ty by pak mohly tímto vlivem dál zdražovat," doplnil Křeček.

Pravidla zpřísňuje nejen Evropská unie. Například v americké Kalifornii musí být rodinné domy postavené od roku 2020 vybaveny solárními panely na střechách. Jak v Kalifornii tak i v Česku zůstává otázkou, co to udělá s cenami elektřiny.