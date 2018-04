Poslední rozhovor DJ Aviciiho! Plánoval návrat, mluvil o závislosti

Smrt slavného DJ Avicii zasáhla fanoušky po celém světě. A to i přesto, že téměř dva roky už nevystupoval. O zdravotních a psychických problémech Avicii, vlastním jménem Tim Bergling, promluvil i v posledním rozhovoru.

Zřejmě poslední rozhovor dal Avicii loni na podzim časopisu Rolling Stone. Zpovídá se v něm ze závislosti na večírcích a mluví i o svých potížích, kvůli kterým v roce 2016 přestal koncertovat. Přestože to vypadalo, že si vystupování užívá, slavný DJ totiž tiše trpěl.

Když se rozhodl odejít na nějaký čas do ústraní, manažerům se to nelíbilo a ostře se pohádali. "Říkal jsem si: 'Sakra, měl sis víc stát za svým! No tak, Time!' Proč jsem neskončil už dřív?" pokládá řečnickou otázku Tim Bergling.

Připustil dokonce srovnání s legendární kapelou Beatles, která skončila turné, aby se soustředila na další tvorbu. "Teď, když mám víc času, chtěl bych se naučit víc o jiných žánrech. To mám na hudbě nejraději, chápat i jiné interprety," prohlásil v posledním interview Avicii.

Kromě zdravotních potíží, mezi které patřil zánět slinivky, prasklý apendix i operace žlučníku, se Bergling potýkal také se "závislostí" na různých party, které následovaly po jeho vystoupeních. "Je hrozně jednoduché upnout se na večírky. Pak se ale cítíte osamělí a máte úzkosti. Je to jedovaté prostředí," tvrdil před smrtí.

Na pódia se chtěl jednou vrátit, plánoval to ale do budoucna. "Ještě nejsem připravený, pořád se cítím otřesený. Ale určitě jednou znovu budu vystupovat. Až odnedávna jsem schopen znovu poslouchat hudbu, abych z toho měl radost," uvedl slavný interpret.

DJ Avicii, vlastním jménem Tim Bergling, zemřel v pátek v ománském Muscatu, bylo mu 28 let. Policie už při vyšetřování vyloučila cizí zavinění či to, že by zemřel násilnou smrtí. Přesná příčina ale zatím není známa.

V sobotu se ve Stockholmu sešly tisíce fanoušků, aby uctily Aviciiho památku: