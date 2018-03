Bílá rakev, svatební šaty, matka v slzách: Lidé se loučili s Martinou

Lidé se v pátek naposledy rozloučili se zavražděnou Martinou Kušnírovou. Snoubenku novináře Jána Kuciaka obklékli do svatebních šatů a uložili do bílé rakve. Smuteční ceremoniál se konal v jejím rodném městě.

Pro obě rodiny je smrt novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové velkou ránou. Už v květnu se měla dvojice brát, místo veselky ale příbuzní chystali pohřeb.

Poslední rozloučení s mladou ženou se konalo ve slovenských Gregorovicích. "Pohřeb Martiny bude v pátek ve tři hodiny v jejím rodném městě. Nakonec nebudou pochováni spolu, ale každý u své rodiny. I pohřeb bude mít každý jindy," řekl TN.cz její bratr Lukáš. Jána pohřbí rodina v sobotu.





Na pohřbu se matka jen stěží držela na nohou, příbuzní ji při cestě do kostela museli podpírat. Při pohledu na tělo své dcery se neubránila slzám. Martinu pohřbili v bílé rakvi, na sobě měla svatební šaty a obličej jí zakrýval závoj. Naposledy rozloučit se s ní přišly stovky lidí.

Smrt dcery ženu hluboce zasáhla. Obzvlášť vyzvednutí těl z patologie bylo velmi bolestivé. "Měla zalepený nos, pravděpodobně na něj spadla a měla ho zlomený. Byla celá zmodralá," řekla webu Pluska.sk.

Podle Lukáše jeho sestra s Jánem rekonstruovala dům, pár dokonce plánoval rodinu. "Nikdy je nenapadlo, že by to mohlo zajít tak daleko. Že by si toto mohl někdo dovolit," sdělil. Celý rozhovor s bratrem najdete ZDE.

Investigativní reportér Ján Kuciak se na serveru Aktuality.sk věnoval kauzám daňových podvodů. Loni se obrátil i na policii kvůli výhrůžkám, které obdržel. Policie pracuje s verzí, že se stal obětí vraždy právě kvůli své práci. Našli ho zastřeleného spolu s jeho snoubenkou. Vláda nabídla milion eur za informace. Hrůzný čin odsoudila řada politiků.

V pátek se kvůli vraždě páru konají v evropských státech smuteční pochody, kterých se zúčastní tisíce lidí. A naplánované jsou i v Česku. Kde a v kolik budou probíhat, se dočtete zde.

Slovenská policie ve čtvrtek kvůli vraždě novináře a jeho snoubenky udělala velkou razii. Jak to dopadlo, se podívejte se zde: