Poslední týden Milionového deště. Ve hře ještě 20 milionů!

Celkově už si sázející rozdělili 180 milionů korun a každý z devadesáti výherců naložil se svým bohatstvím po svém. Někdo pojede na vysněnou dovolenou, mezi plány nových loterních milionářů jsou ale také rekonstrukce nebo příspěvek na charitu. Anebo nákup nového auta. Zeptali jsme se výherců, jaké sny si díky Milionovému dešti Sportky splní.



Splnění snů i praktická investice



„Jako první vyrazíme na nějakou hezkou dovolenou do Turecka,” svěřila se nám starší žena, kterou dvoumilionový déšť překvapil v polovině srpna.



„Hned, jak se vrátíme, tak se chystáme koupit si nové auto. Značka je jasná, bude to Škodovka,” pokračovala novopečená milionářka s výčtem a ještě dodala, že za zbytek peněz by ráda opravila střechu na svém domě.



I další výherkyně nám prozradila, že se s manželem i s rodinami svých dvou dospělých dětí chystají na dovolenou snů. „Dovolená v zahraničí něco stojí, a tak se nám v minulosti nikdy nepovedlo jet dohromady. Protože jsme ale vyhráli dva miliony, konečně si zájezd můžeme dovolit a ještě nám zbude dost peněz na další plány,” vypočítává žena.



Autem do Disneylandu



Za skvělou dovolenou utrácejí i muži, kteří v Milionovém dešti získali po dvou milionech. Většina z nich má ale ještě jeden větší sen, který si nyní může splnit. Je to pořízení nového auta. Přesně tak s penězi naloží i mladý tatínek, který miliony získal ke konci prázdnin.



„Už se těším, až vezmu malého na výlet. Kdoví, třeba nakonec dojedeme až do Disneylandu u Paříže, o kterém pořád mluví,” usmívá se muž.



18+. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!