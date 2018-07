"Pošťák" Laci už bydlí v novém! Jaká je pravda o matce v ústavu?

V době SuperStar si jeho hit Pošta prozpěvoval kdekdo. Laci si ale získal srdce publika nejen díky svému talentu. Zaujal také svým příběhem, na jeho zlepšení se vybral téměř milion a půl. Teď se ale objevily spekulace, že všechno bylo jen divadlo. Jak to tedy je?

Ladislav Angyal, zvaný Laco, chytil za srdce diváky SuperStar z Česka i Slovenska. Těžký osud dokázal s pověstným optimismem překonat a šel si za svým snem. Přestože pěveckou soutěž nevyhrál, patří k nejoblíbenějším soutěžícím.

Publikum zaujal Lacův příběh natolik, že se mu rozhodlo pomoct. S nemocnou maminkou totiž bydlel v nelidských podmínkách a do SuperStar se přihlásil i proto, aby vydělal peníze na lepší bydlení. Nakonec mu s tímto problémem pomohli diváci.

Prostřednictvím nadací televizí Markíza a Nova se na Laciho vybralo přes 51 tisíc eur, což je téměř milion a půl korun. Po ukončení sbírky ale přišel šok. V médiích se objevily spekulace, že chlapec všechno jenom hrál, s matkou má špatný vztah a dal ji do ústavu, píše portál tvnoviny.sk.

Tak to ale vůbec není. Laco dál s maminkou bydlí, už ale v jiném bytě. Pořád ale nejde o konečný domov, protože se zatím nedostali k penězům na účtě nadace. "Máme přesně určené, na co mají peníze jít," doplnil Laco. Lidé si tak mohou být jisti, že přispěli Angyalovým na bydlení a ne něco jiného.

Zatím se přestěhovali alespoň do lepšího bytu, než měli dříve. Bydleli v pokoji o rozměrech tři krát tři metry, neměli ani postel, ani vlastní koupelnu se záchodem. "To sídliště se snažím obejít, jak se jen dá. Pracujeme teď spolu s maminou na tom, abychom se měli perfektně," prohlásil Laci.

Jeho maminka se o to, že by se Láďa choval nezodpovědně, nebojí. "On si bude dávat pozor na každý cent, který má," uvedla. Stále si také přivydělává jako fotbalový rozhodčí, zvou ho ale i na různé akce jako zpěváka. A momentálně dělá také animátora v dětském táboře.