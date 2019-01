Poštovna na Sněžce je uvězněná pod sněhem! Shání dobrovolníky

Poštovna Anežka, která stojí na Sněžce, je zavalená sněhem. "Ne, že bychom v zimě nečekali sníh na Sněžce, ale toto je extrém," napsala Poštovna Anežka na Facebooku. Hromady sněhu budovu zcela pohltily a znepřístupnily ji. To by Poštovna ráda změnila.

"Cíl pro příští dny je, abychom se zas dostali do do Poštovny a díky nám i turisté. Voláme tedy SOS pro všechny vykopávače a lopaty. Sháníme pomoc od zítřka 16. 1. až do neděle," vyzvala dobrovolníky Poštovna. Zájemci se mají ozvat do zpráv na Facebooku provoznímu Poštovny Daliboru Blahovi.

Poštovna Anežka na Sněžce je nejvýše umístěnou stavbou v České republice - stojí ve výšce 1603 m. Turisté zde mohou využít listových služeb a odeslat pohled z nejvyššího místa v Česku. Poštovna jim nabízí ale i suvenýry, občerstvení a také vyhlídku ze střešní terasy na české i polské Krkonoše.