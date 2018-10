Posun času zkomplikuje dopravu! Zastaví se některé vlaky i MHD

Přechod z letního času na zimní představuje tu méně nepříjemnou změnu - ráno si zkrátka o hodinu přispíme. Dopravu ale může pořádně zkomplikovat. Ovlivní celkem osm nočních dálkových vlaků Českách drah (ČD) i regionální spoje kolem Prahy.

Dotčené vlaky budou muset uprostřed noci na hodinu zastavit a čekat na odjezd podle středoevropského času. Pokud by to totiž neudělaly, jely by po změně času na zbytku trasy o hodinu dřív. Konkrétně se jedná o tyto spoje:

EN 406 Chopin Wien – Warszawa vyčká ve stanici Bohumín a odjede v 02:03 hod. středoevropského času (SEČ).

EN 407 Chopin Warszawa – Wien vyčká ve stanici Bohumín a odjede v 02:27 hod. SEČ.

EN 442 Slovakia Humenné – Praha vyčká ve stanici Bohumín a odjede v 03:33 hod. SEČ.

EN 443 Slovakia Praha – Humenné vyčká ve stanici Ostrava hl.n. a odjede v 02:09 hod. SEČ.

EN 444 Bohemia Košice – Praha vyčká ve stanici Bohumín a odjede v 03:51 hod. SEČ

EN 445 Bohemia Praha – Košice vyčká ve stanici Olomouc hl.n. a odjede v 02:06 hod. SEČ

EN 476 Metropol Budapest – Praha vyčká ve stanici Brno hl.n. a odjede v 02:46 SEČ

EN 477 Metropol Praha – Budapest vyčká ve stanici Brno hl.n. a odjede v 03:15 SEČ

Víkendový posun se dotkne také regionálních spojů v okolí Prahy. "Vliv bude mít konkrétně na spoje tzv. "nočního pražského rozjezdu", tedy vlaků, které ve 2:30 ráno odjíždějí z pražského hlavního nádraží do několika důležitých směrů - směrem do Kolína přes Český Brod i Nymburk, do Kralup nad Vltavou, Mělníka, Kladna, Berouna, Benešova u Prahy a Čerčan přes Vrané nad Vltavou," uvedl mluvčí ČD Petr Pošta.

Vlaky, které se před půl třetí ráno sjíždějí na pražském hlavním nádraží, pojedou jako obvykle a na své trase v souvislosti se změnou času nikde čekat nebudou. "V opačném směru ven z Prahy budou všechny tyto vlaky odjíždět už podle nového času, tedy ve 2:30 SEČ. Soupravy tak fakticky budou na hlavním nádraží hodinu stát a díky tomu je budou moci využít nejen cestující, kteří přijdou na odjezd ještě podle původního letního času, ale i ti, kteří vyrazí na odjezd už podle pozdějšího středoevropského času," vysvětlil Pošta.

Změna ovlivní noční linky MHD

Posun času se dotkne také nočních tramvají nebo autobusů v městech. "Z tohoto důvodu dojde k úpravám v provozu nočních linek N1, N2, N3, N4, N5, N6 a N7," upozornil mluvčí plzeňského dopravního podniku René Vávro.

Také v Ostravě bude upravena organizace provozu nočních spojů. V neděli dojde ke zrušení spoje linky č. 11 ve směru na Zábřeh. "S odjezdem v 2:13 h (LČ) ze zastávky Plynárny bude zrušen a pojede až v 2:13 h (SEČ)," upozorňuje dopravní podnik.

Mírné změny pocítí také lidé v hlavním městě. Všechny noční tramvajové linky a většina nočních autobusových spojů pojede podle pravidelných jízdních řádů. Spoje, které odjíždějí z konečné zastávky před 2. hodinou letního času, jedou v celé trase podle letního času. Spoje, které odjíždějí z konečné mezi 2 a 3 hodinou letního času, jedou z nástupní zastávky již podle středoevropského času. Linka číslo 953 je v provozu v pravidelném intervalu 60 minut a jede jeden pár spojů navíc. Pro linku 955 je odjezd z konečné zastávky Modrá škola opožděn o 60 minut a posunut na 2:55 hodin letního času.

V Brně se díky změně času dočkají o jedno spojení nočních autobusových linek navíc. Linky N91 (odjezd ve 2:00 z Hlavního nádrží do Lelekovic), N94 (odjezd ve 2:00 z Hlavního nádraží do Bílovic nad Svitavou), N95 (odjezd ve 2:21 z Újezdu u Brna přes Sokolnice do Brna) pojedou ještě dle letního času, nikoli dle času zimního (tedy pouze před posunem času). Pouze podle zimního času pak pojede spoj N91 s odjezdem ve 2 hodiny z Hlavního nádraží do Kuřimi. "U některých vybraných spojů nočních linek bude v uzlu Hlavní nádraží stanoven mimořádný přestup mezi dvěma autobusy téže linky v daném směru, věnujte pozornost informacím od řidičů," upozornila mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Jak se změna dotkne cestování ve vašem městě, si zkontrolujte na webových stránkách příslušného dopravního podniku.