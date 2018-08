Potápěč promluvil o zranění Petra: Mohl to být jediný druh žraloka!

Ačkoli vyšetřování smrti českého turisty v egyptském letovisku Marsá Alam ještě zdaleka není u konce, podle místního potápěče je jasné, který žralok ho zabil. Rozměr kousnutí byl totiž tak obrovský, že odpovídá pouze jedinému druhu - žraloku tygřímu. V rozhovoru pro Český Rozhlas Radiožurnál to řekl Egypťan Hossam Helmy.

Egyptské úřady dál pátrají po žralokovi, který minulý pátek zaútočil na českého turistu nedaleko hotelu Calimera Habiba Beach Resort. A podle zkušeného potápěče Hossama Helmy nehledají žádného drobečka - ale rovnou žraloka tygřího, jednoho z nejobávanějších mořských predátorů.

"Ta páteční tragédie je podivná,... Nemáme fotografii, nemáme svědectví. V těle oběti jsme nenašli jediný zub. Rozměr toho kousnutí byl ale strašně veliký. 40 centimetrů. A to odpovídá jedině žraloku tygřímu,” řekl v pátek ráno v rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál.

Žralok tygří patří mezi nejagresivnější druhy. K pláži u hotelu by se dostal jen těžko kvůli korálovým útesům, které lagunu chrání. Čech se ale spolu s manželkou a sedmiletou dcerou vydal na molo, které sahá až za korálovou bariéru. Zemřel prakticky hned poté, co skočil do vody.

Egypťan Hossam Helmy má na svém kontě už zhruba pět tisíc ponorů a jeho společnost organizuje potápění v Rudém moři. Petrovi poslal po útoku žraloka na pomoc své lidi na člunech, už mu ale nebylo pomoci. "Prodloužili jsme zákaz plavání a šnorchlování z těchto mol o další týden, všichni se totiž bojíme, že by se útok mohl opakovat,“ oznámil.

Jak se žralok dostal tak blízko k pobřeží, zatím stále není jasné. Podle mluvčího Asociace cestovních kanceláří Jana Papeže ale vše nasvědčuje tomu, že predátora mohlo přilákat maso vhazované do moře z dobytkářské lodi. S tím ale nesouhlasí tamní starosta, podle kterého jde o zakázanou činnost.

