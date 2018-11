Potopí Španělsko pakt o brexitu? Jednání o Gibraltaru nepomohlo

Nenápadné území na nejjižnějším cípu Pyrenejského poloostrova se v posledních dnech stalo ohništěm dramatického sporu. "Jsem přesvědčena, že se v neděli budeme schopni shodnout na dohodě, která bude dobrá pro celou rodinu Spojeného království včetně Gibraltaru," uvedla britská premiérka Theresa Mayová.

To ale zatím není tak jisté. Španělský premiér chce, aby rozvodová dohoda přímo stanovila, že o budoucnosti Gibraltaru bude Madrid a Londýn jednat nezávisle. Současný dokument podle Pedra Sáncheze tato jednání zpochybňuje. A to je pro španělskou vládu nepřijatelné.

"Po konverzaci s Theresou Mayovou zůstávají naše pozice vzdálené. Moje vláda bude vždy bránit zájmy Španělska. Pokud nedojde k žádným změnám, budeme vetovat brexit," prohlásil Sánchéz.

Španělská podpora na nedělním summitu není ale nezbytně nutná. Ke konečnému schválení obou textů o brexitu stačí kvalifikovaná většina. Spor o Gibraltar tak budou země nejspíše řešit prostřednictvím samostatně přijatého prohlášení.

Spor komentují i obyvatelé Gibraltaru. Přestože od roku 1713 patří Británii, Španělé si na území stále kladou nároky. "Je to fiasko! Nikdy jsme Španělsku v této věci nevěřili. Teď se vměšují do naší nezávislosti. Prostě se z brexitu snaží dostat, co můžou. Nemyslím si ale, že to Británie dovolí," říká Albert Gonzalez, obyvatel Gibraltaru.

Změny na poslední chvíli požadují i další země. Zatímco Francie chce upravit otázku rybolovu, Poláci se bojí, že se po odchodu Britů zvýší plnění individuálních klimatických cílů.