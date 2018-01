Poukázky od pracáku matou lidi. Podívejte se, kde jimi můžete platit

Úřad práce od prosince vyplácí část dávek ve stravenkách a mnoha lidem to značně zkomplikovalo život. Většina totiž ani neví, co a kde si za poukázky může pořídit. A pak jsou překvapeni, že jimi nemohou uhradit například léky na recept.

"Musím říct, že také beru stravenky od Úřadu práce, ale nikdy jsem s nimi neměla problém ani v obchodě ani v lékárně. Na Úřadech práce je vyvěšen seznam, kde tyto stravenky berou, spousta lidí to ani neví," napsala nám čtenářka Christina.

"Poukázky na přímý odběr zboží slouží k nákupu potravin, základních hygienických prostředků, dětského a lékárenského zboží, školních potřeb a oděvů. Tedy zboží, které zajistí osobě v hmotné nouzi základní životní podmínky," doplnila mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková.

Jenže většina lidí ani neví, které zboží to je nebo které prodejny stravenky berou. Život lidem zkomplikovalo i to, že si za poukázky nemohou vyzvednout léky. Přečtěte si příběh paní Heleny.

Úřad práce ale argumentuje tím, že každý předepsaný lék ze zákona musí mít svou náhradu bez doplatku. Alternativy léků bez doplatku se stejně účinnými látkami uveřejnil Státní ústav pro kontrolu léčiv ZDE. Poradit by vám měl i váš lékař.

Pokud pak celková částka za započitatelné regulační poplatky a doplatky na léčivé přípravky překročí v kalendářním roce stanovený limit (5 000 Kč u pojištěnců do 18 let a nad 65 let 2 500 Kč), je vaše pojišťovna povinna uhradit částku, o kterou je limit překročen. Podrobnosti si přečtěte ZDE.

S potravinami a ostatním zbožím už je to o něco složitější. Pokud vám totiž prodejce odmítne na stravenku něco prodat, Úřad práce s tím nemůže nic dělat. "ÚP ČR není kompetentní vstupovat do vztahu spotřebitel - prodejce," doplnila Beránková.

Na seznam vybraných prodejen, které poukázky přijímají se podívejte v následující tabulce. Můžete si také sami vyhledat, kde nejblíž vašemu bydlišti lze poukázky uplatnit a to ZDE.