Poutáte své dítě správně? 10 chyb, kterými riskujete jeho život!

Že musí být dítě při jízdě autem připoutáno v autosedačce, snad není potřeba zdůrazňovat. Do určité váhy a výšky to nařizuje zákon, co je ale důležitější - bez autosedačky riskujete život svého dítěte. Ani menší miminko při nárazu neudržíte v náručí a bezpečnostní pásy pro něj nejsou vhodné.

Existují různé typy autosedaček. Kojenci (do 13 kg) musejí jezdit v tzv. skořepině, která se dá připevnit třemi způsoby. Asi nejvíce rodičů používá isofixovou základnu, do které se skořepina zacvakne. V takovém případě ale musíte mít auto, které má isofix systém. Můžete ale také použít jinou základnu, připoutanou pásy. Případně se dá v autě připoutat samotné vajíčko.

Starší děti (od 9 do 18 kg) už umí většinou samy sedět, potřebují ale podporu ze všech stran a jištění kalhotovými švy. Když váží mezi 15 až 25 kily, měli by rodiče pořídit sedačku, která už nemá vlastní pásy a poutá se klasickým tříbodovým systémem. Ratolesti do 36 kg a 150 centimetrů pak používají podsedák, který je vyzvedne do správné výšky pro používání pásů.

Jenže i sebelepší dětská autosedačka je k ničemu, pokud ji používáte špatným způsobem. Připravili jsme proto přehled nejčastějších chyb, kterých se rodiče při poutání svých potomků dopouštějí.





1. Špatně upevněná autosedačka

Především u sedaček pro nejmenší byste měli raději několikrát zkontrolovat, jestli jsou správně zacvaknuty. Způsob poutání je navíc poměrně složitý, proto vždy postupujte podle návodu. Některá vajíčka můžete upoutat tak, že jsou všechny body protažené, to ale neznamená, že je to správně.

To stejné platí u autosedaček pro starší děti. Vždy se řiďte stanoveným návodem a nesnažte se vymyslet nějaký "lepší" způsob upoutání.

2. Problém s pásy

Nejčastější chybou, pokud jde o bezpečnostní pásy, je jejich nedostatečné utažení. Volné pásy ale vaše dítě při nárazu neudrží, proto je vždy nutné připoutat jeho nebo sedačku co nejpevněji.

V případě sedaček, které využívají tříbodový systém pásů v autě, je důležité, aby pás procházel přes rameno dítěte, ne kolem krku. Pásy také nesmí být nijak překroucené.

3. Vajíčko po směru jízdy

Autosedačky pro nejmenší musejí být vždy připevněny proti směru jízdy - ať už jsou připoutány na sedadle spolujezdce, nebo vzadu. Podle nejnovější normy nesmějí děti jezdit po směru jízdy až do 15 měsíců věku.

4. Nevypnutý airbag

V případě, že vajíčko připevníte na sedadlo spolujezdce, musíte vždy vypnout airbag. Systém, který při nehodě ochrání dospělého, by v případě dítěte spíše uškodil a mohl vést až ke smrtelným zraněním.

5. Špatná autosedačka

Rodiče často příliš brzy přejdou na autosedačku, která ještě není pro jejich dítě vhodná. Možná vám připadá, že je pro batole vajíčko už malé, nebo chcete, aby mohlo jezdit po směru jízdy. Vždy se ale řiďte vahou dítěte.

Některé děti jezdí naopak v sedačce, která jim je příliš malá. Těžko říct, jestli se rodiče snaží ušetřit, nebo jsou jen nedbalí, platí to samé, co v prvním bodě - orientujte se podle hmotnosti potomka.

6. Hlavová opěrka

Hlavová opěrka u sedadla by měla být úplně odstraněna, nebo otočena na druhou stranu. Pokud byste to neudělali, sedačka pro větší děti by se opírala právě o hlavovou opěrku a nebyla by zajištěna tak, jak má.





7. Sklopené madlo u vajíčka

Někteří řidiči madlo, za které dítě ve vajíčku nesou, při umístění do auta sklopí. To je ale obrovská chyba - i madlo slouží při nárazu jako obrana. Vytažený a zacvaknutý držák brání tomu, aby byla sedačka vymrštěna proti sedadlu.





8. Oblečení

Dítě by mělo mít co nejtenčí vrstvu. Na zimním oblečení pásy nepřiléhají správně a dítě může při nehodě ze sedačky vyklouznout. Více čtěte zde.





9. Dítě má něco v ruce

Možná chcete své ratolesti po cestě zabavit, proto mu dáte do rukou chrastítko, tužku nebo cokoliv jiného. Takové předměty se ale při nárazu vymrští a mohou způsobit vážná zranění jak dětem, tak ostatním spolujezdcům.





10. Nepřipoutaná sedačka bez dítěte

Přestože dítě v sedačce nevezete, měli byste ji připoutat tak, jak jste zvyklí. Nepřipoutaná sedačka by vám v případě nehody mohla opravdu ublížit.





Autosedačkám a chybám při poutání dětí se věnoval i pořad Maminy s rozumem: