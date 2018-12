Povánoční kila vyhnala lidi do posiloven. Tohle radí odborníci

Cukroví, řízky s bramborovým salátem, chlebíčky a hodiny strávené u obrazovek - tak nějak vypadají Vánoce u řady Čechů. Do fitness center pak zamíří i ti, kteří si jinak během roku nezasportují. "Po Vánocích sem chodí hlavně lidé mezi 30 až 40 lety. Ta skupina se čím dál víc rozrůstá. Chodí sem i lidé důchodového věku. Je to buď na doporučení lékaře nebo předsevzetí," uvedl fitness trenér Václav Zitta.

Jako fitness trenér pracuje Václav už zhruba 16 let. Svým klientům připravuje kondiční plán na tělo. "Co bych doporučil lidem po Vánocích, aby se rychle dostali do formy? Nejprve vyklidit ledničku, to je základ. Pak - pokud člověk začíná - doporučuju nějakého osobního trenéra," říká trenér Václav. Pokud si s povánoční fyzičkou lidé netroufají přijít rovnou do fitka, měli by například zkusit místo výtahu schody.

Po vánocích se neplní jenom posilovny. Řada lidí dostane dárek v podobě poukazu na lekce jógy, zumby nebo aerobiku. Nové klienty už zaznamenala také instruktorka pole dance Eva Rajlichová. "Pole dance je silový sport a jóga je spíš uklidňující na protažení. Já si myslím, že obojí spolu souvisí a jedno s druhým si zároveň prospívá," tvrdí instruktorka Eva.

Podle výživových poradců by lidé neměli po vánočním obžerství zkoušet detox nebo přísné diety. Většinou totiž vedou k tzv. jojo efektu. "Vrátit se k normálnímu jídelníčku tím, že ubereme přílohy, přidáme zeleninu. Je důležité také myslet na bílkovinu, to znamená maso," radí výživová poradkyně Hana Mojžíšová.

Během vánočních svátků lidé přiberou i tři až pět kilogramů. Ale přejídání podle výživových poradců začíná mnohdy už od poloviny prosince.