Povinná školní docházka by mohla být do 18 let! Někteří to odmítají

V Česku přibývá nevzdělaných lidí. Odborníci proto chtějí uzákonit, na základě zkušeností z jiných zemí, povinnou školní docházku do osmnácti let. Ročně totiž ze základní školy před jejím dokončením odejdou dva tisíce žáků a jen za posledních 5 let nedokončilo střední školy a učiliště na dvacet tisíc studentů.

Systém povinné školní docházky do osmnácti let už několik let funguje například v Rakousku. Děti, které tam nedokončí základní školu anebo skončí po deváté třídě, musí navštěvovat speciální kurzy. A podobný systém by se mohl zavést i u nás.

"Nevzdělavatelní lidé, kteří by měli studovat dál by museli mít nějaké speciální zařízení," vysvětlila profesorka gymnázia Alena Havlíková.

Ekonomové tvrdí, že povinná školní docházka do osmnácti let by zatížila nejen státní rozpočet, ale hlavně daňové poplatníky. "Vychází nám z toho, že by daňový poplatník platil při plném běhu toho programu další skoro čtyři miliardy korun," uvedl ekonom Lukáš Kovanda.

Zátěž by to byla ale nejen pro rozpočet, ale i učitele. Už teď jich v republice chybí kolem pěti tisíc.

V České republice ročně nedokončí podle ministerstva školství základní školu na dva tisíce žáků. Na střední se přitom nikdo povinně hlásit nemusí. Tu každý rok nedodělá kolem čtyř tisíc studentů.

Nejvíc školních odpadlíků úřady evidují v Karlovarském a Ústeckém kraji. Základní školu tam nedodělá každé desáté dítě.

Podle expertů to je tím, že je tam více vyčleněných lokalit se sociálně slabými rodinami. V těchto lokalitách žije po celé republice až sto tisíc lidí. Podle odhadů studia nedokončily až dvě třetiny z nich.