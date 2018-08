Povinnosti svědků tragédií: Za co hrozí vězení a kdy stačí volat 155?

Hození záchranného kruhu, přivolání plavčíka nebo záchranářů - kdo takovou pomoc člověku v nebezpečí smrti neposkytne, může tím spáchat trestný čin, za který se hrozí i vězení.

"V některých případech stačí samotné zavolání pomoci, to už lze považovat za účinnou první pomoc. V jiných případech, například u sportovního instruktora, už by bylo vyžadováno nějaké aktivní zapojení do záchrany života," vysvětlil mluvčí záchranářů Ondřej Franěk.

Jedinou výjimkou je, že by zachránce ohrozil svůj nebo cizí život. To ale podle svědků není případ tragické události na jezeře Lhota.

Za neposkytnutí pomoci hrozí vězení

A zákon je v tomto ohledu nekomprosmisní. Kdo člověku, který je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dva roky. Personál na koupalištích, především plavčík, má povinnost poskytnout pomoc vždy. Jinak hrozí odnětí svobody až na tři roky a zákaz činnosti.

Ani cedule "Koupání na vlastní nebezpečí" zaměstnance zodpovědnosti nezbavuje. Provozovatel koupaliště, plavčík nebo pokladní musejí v případě potřeby zakročit. I s tím byl ale ve Lhotě podle svědků problém. V kanceláři nereagovali dostatečně rychle. Někteří lidé tvrdí, že dokonce jednali hrubě s příchozími, kteří chtěli nějak pomoct.

S tím ale ředitel areálu Robert Nedvěd nesouhlasí. "Zaměstnanci areálu jezera Lhota se v maximální možné míře snažili pomoci rodičům při hledání jejich dětí v areálu jezera Lhota," sdělil.

U autonehod musí pomáhat každý!

Zda na smrti chlapců nese vinu i nepozornost rodičů, nebo přístup pracovníků areálu, vyšetřuje policie. Jiný přístup platí u autonehod, tam musí pomoct každý. "Trestný čin neposkytnutí pomoci vznikne i tehdy, pokud se nakonec ukáže, že se nikomu nic nestalo, ale i ten fakt, že řidič nezastaví a nepřesvědčí se, už zakládá podstatu trestného činu," upozornil Franěk.

Jak se ale ukazuje, lidem osud ostatních není lhostejný. Podle záchranářů rok od roku stoupá počet zájemců, kteří se hlásí do kurzů první pomoci. Pokud bude první pomoc poskytnuta špatně, žádný trest za to zachránci nehrozí. Problém by mohl nastat pouze v případě, že by postižený s pomocí nesouhlasil.