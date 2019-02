Povodně v Austrálii vyplavily do ulic měst tisíce krokodýlů a hadů

Ničivé povodně v Austrálii ve státě Queensland s sebou přinesly kromě tisíců zničených obydlí také jednu kuriozitu. Z řek se do ulic města vyplavují krokodýli a hadi. Zmatená zvířata jsou k vidění na silnicích nebo dokonce u dveří rodinných domů.

Nebezpečné proudy se podle místních meteorologů objevovaly především v noci z neděle na pondělí. Velká část města Townsville ve státě Queensland je zaplavena. Obyvatelé zůstali bez pomoci a někteří byli podle webu CNN nuceni hledat bezpečí na střechách svých domů.

Ničivá povodeň s sebou vzala také krokodýly a hady z místních řekl. "Jeden se dostal až před dům mého otce. Měl asi dva metry," sdělila vyděšená obyvatelka předměstí Townsville Mundingburra Erin Hahnová. Objevují se na silnicích, v ulicích měst.



"Je to šílené, když vyjdete před dům a uvidíte tak obrovské zvíře," popisovala Hahnová. Podle dalších svědků se krokodýli před velkou vodou dokázali schovat také na stromy u řeky.

Stovky domů v Townsville byly zaplaveny, odhaduje se, že mohlo být poškozeno až 20 tisíc nemovitostí. Někteří obyvatelé upozorňují i na to, že zásoby potravin v obchodech a supermarketech se rychle tenčí a dodavatelé nestačí doplňovat zboží.

"Dost možná jsme tu podobnou povodeň neměli přes sto let," uvedla queenslandská premiérka Annastacia Palaszczuková. Zároveň varovala občany, že počasí se jen tak neuklidní. "Nejméně další dva dny budou oblast sužovat mohutné srážky. Pokud nemusíte vyjíždět na silnice, nevyjíždějte," apeluje na obyvatele.