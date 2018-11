Požár trampolínového centra očima hasičů. Velká GALERIE

"Na místě jsou v tuto chvíli vyšetřovatelé hasičů, kteří spolupracují s vyšetřovateli policie. Velitel zásahu z holešovické stanice rozhodl, že do budovy není možný vstup bez povolení statika. Stále dohašujeme skrytá ohniska," napsali v sobotu ráno pražští hasiči na twitteru.

Zatím nicméně stále není jasné, proč vlastně rozsáhlá hala, v níž sídlilo volnočasové centrum, kompletně vyhořela. Požár budovu navíc poškodil, hasiči už v noci uvedli, že jedna z hlavních stěn hrozí zřícením.

Vyšetřovatelé se tak do trosek vypravili až poté, co to povolil právě statik. Na spáleniště vzali také psa cvičeného na vyhledávání hořlavin.

Trampolínové centrum bylo v pátek večer, kdy začalo hořet, naštěstí prázdné. Podle prvních odhadů je škoda 20 milionů korun.