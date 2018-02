Požár v Mochově uhasili po dvou dnech! Škoda bude až 100 milionů

Hasiči v noci po dvou dnech uhasili všechna skrytá ohniska požáru haly v areálu bývalých mrazíren v Mochově. V neděli už místo hlídali pouze dobrovolní hasiči. V pondělí dorazí do Mochova vyšetřovatelé, kteří budou zjišťovat příčinu jednoho z nejničivějších požárů posledních let.

Jen hromada popela a ohořelé trámy zbyly po požáru skladovací haly v Mochově. Hasiči měli s plameny od pátečního dopoledne do sobotního večera co dělat.

reklama

"Požár jsme měli pod kontrolou ve večerních hodinách, kdy došlo ke snížení poplachového stupně na první s tím, že na místě zůstalo přes noc čtrnáct příslušníků, kteří pomocí termokamery procházeli celou noc to požářiště a prohledávali ho," uvedl mluvčí hasičů Petr Svoboda.

Většina hasičů v neděli ráno areál mrazíren opustila a na místě zůstala na dohled už jen jedna hasičská jednotka. "Vzhledem k tomu, že se tam nepotvrdilo žádné skryté ohnisko, v ranních hodinách bylo požářiště předáno majiteli, kterému byla nařízena hlídka 48 hodin," dodal Svoboda.

Chemická laboratoř, která monitorovala zplodiny hoření v ovzduší, naštěstí zvýšené hodnoty nezaznamenala. "My jsme měli obrovské štěstí, protože oba dva dny toho požáru ten dým nešel přímo na obec," sdělil místostarosta Mochova Jan Turek.

Požár haly v areálu bývalých mrazíren v Mochově patří co do výše škody k nejhorším za posledních několik let. Uvnitř haly o rozměrech 80 krát 100 metrů byly uskladněny zhruba tři tisíce dřevěných beden s bramborami.

Majitel škodu odhadl na zhruba sto milionů korun, částka se ale může ještě zvednout. Už v pondělí na místo dorazí vyšetřovatelé spolu s kriminální službou a budou zjišťovat příčinu požáru - to prý může trvat i několik týdnů.