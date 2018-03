Poznáte hvězdu televize Nova? Takhle vypadala před čtvrt stoletím

I když je 25 let dlouhá doba, jsou věci, které se nemění. Třeba jako uhrančivý pohled jedné z hvězd televize Nova. Poznáte, kdo se na černobílé fotografii dívá do objektivu?

Pokud jste tipovali Kristinu Kloubkovou (41), pak máte pravdu! Oblíbená moderátorka Televizních novin sice na obrazovce tvoří dvojici se sporťákem Martinem Pouvou, v soukromí ale po jejím boku stojí někdo úplně jiný.

Kristina se před časem pochlubila, že je čerstvě zamilovaná. Po letech se potkala s bývalým spolužákem, současným choreografem a tanečníkem, Václavem Kunešem (42) a už ho nenechala odejít.

"Na taneční konzervatoři byl o dva ročníky výš. Potkali jsme se úplně náhodou po 22 letech v Praze. Nějak se to seběhlo, že jsme se setkali, potkali a potkáváme se dál a je to super kluk," řekla Kloubková v pořadu Maminy s rozumem na NOVA Plus.

A že byli kamarádi už před lety, potvrdila také na instagramu. "25 let trvalo, než jsem Václava potkala jako muže. Čtvrt století čekání stálo za to. Miluju Ho. Těším se, že za 25 let přidáme třetí fotku," napsala. No posuďte sami, jak se ti dva změnili!