Poznáte, jaké zvíře je na obrázku? Možná ho máte doma

V americké Nevadě potkávali zaměstnanci v okolí jejich firmy obrovské chlupaté zvíře. Snažili se přijít na to, o jaký druh zvířete se jedná, ale dlouho se jim to nedařilo. Poté, co zavolali do útulku, zjistili, že se jedná o domácího mazlíčka, uvedl deník TVnoviny.sk.

V útulku se nejdříve domnívali, že se jedná o psa. Po jeho vyšetření však zjistili, že chlupatá koule je kocour. Byl hodně tlustý i díky srsti, která po oholení vážila dvě kila.

Útulek dal kocourovi jméno Bob Marley. Nepodařilo se jim zjistit, zda kocour někomu patří, ale podle toho, jak byl tlustý je možné, že ho někdo velmi krmil. Poté, co dal útulek Boba k adopci, se ho ujala rodina, které se o něho stará a snaží se, aby kocour zhubnul.