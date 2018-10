Poznáte je? Dva lupiči chtěli okrást ženu přímo v nemocnici!

Byla půlnoc a žena chtěla jen projít areálem nemocnice. V místě vyhrazeném pro kuřáky však míjela muže a ženu, kteří tam postávali. Jeden z nich vykřikl a vrhl se na ženu. Chtěl jí z ramene strhnout kabelku. Jenomže přepadená žena si kolem ruky omotala poutko a nechtěla se vzdát.

Muž ji silou srazil na zem, kde zůstala ležet a dál se bránila. Žena hlasitě volala o pomoc a to lupičskou dvojici zřejmě přimělo k útěku. Otřesená žena nakonec vstala a došla do nočního vchodu nemocnice, kde se o ni lékaři postarali. Policie žádá veřejnost o pomoc s dopadením dvojice podezřelých lupičů a doufá, že by je někdo z diváků mohl na záběrech poznat.

"Jednalo se o muže ve věku 30 – 35 let, štíhlé postavy vysoké asi 185 – 190 cm, tmavé vlasy, oblečen do sportovního oblečení, dlouhých tmavých kalhot, tmavé bundy a tmavých bot. Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu loupeže. A pachateli takového trestného činu hrozí odnětí svobody až na 10 let," uvedla Dagmar Sochorová, mluvčí jablonecké policie.