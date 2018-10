Poznáte sexuálního predátora? Zatáhl dívku do křoví a znásilni ji!

Dívka vyrazila 4. srpna do jednoho z tanečních klubů na Václavském náměstí. Když se nad ránem chystala vrátit zpátky do hotelu a čekala na taxík, dal se s ní do řeči mladý muž. Dívka si s ním povídala a když taxík přijel, chtěla nastoupit. On jí ale tvrdil, že ji domů doprovodí, a poslal auto pryč.

Místo toho, aby ji ale vedl směrem k hotelu, zamířil úplně jinam. "Muž dívku neznalou prostředí dovedl k podchodu v Čelakovského sadech, kde pro poškozenou začalo doslova peklo. Muž ji z ničeho nic v příšeří parkového křoví otočil zády k sobě, vyhrnul ji sukni a po dlouhých patnáct minut dívku znásilňoval," uvedl mluvčí policistů Tomáš Hulan.

Sexuchtivého muže nezastavily ani prosby dívky, aby toho nechal. Strach jí v té chvíli nedovolil se víc bránit. "Zmiňovaná čtvrthodina by zřejmě trvala mnohem déle, ale naštěstí pro poškozenou šli kolem neznámí lidé, před kterými muž svého počínání zanechal a utekl neznámo kam," doplnil Hulan.

Policisté sice mají k dispozici záznamy z bezpečnostních kamer, doposud se jim ale nepodařilo muže identifikovat. Proto se obrací s prosbou o pomoc na širokou veřejnost. Pokud dotyčného na záběrech poznáváte, kontaktujte policii na tísňové lince 158.