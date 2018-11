Pozor na falešné slevy! Experti radí, jak nenaletět podvodníkům

Už tento pátek vypukne nákupní šílenství zvané Black Friday. Elektronika, oblečení, drogerie nebo i nábytek - na to všechno můžete získat až 80procentní slevu, a to jak v kamenných, tak internetových obchodech. Zákazníci by ale měli být ostražití. Zdánlivě výhodný nákup se totiž může pěkně prodražit.