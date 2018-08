Pozor na podvodníky! Pořádají falešné sbírky, odhalíte je snadno

Na člověka se přisají jako klíště a nepustí ho, dokud nevyloudí alespoň nějaké drobné. Takové jsou finty podvodníků, na které se zaměřila pardubická policie. "Lidé nám oznamují takového člověka i dvakrát až třikrát týdně," upozornila mluvčí strážníků Lenka Uskobová.

Podle strážníků jde o cizince do 40 let. Ve většině případů chodí ve dvojici, nemluví a ohánějí se nesmyslnými průkazy. Podpisové archy obsahují výmysly, muži se ale sami zaručují, že peníze pomohou těm nejchudším. Sázejí na to, že jim lidé lehce naletí.

Organizování sbírek má jasná pravidla, která jsou ukotvená v zákoně. Na kasičce musí být razítko obecního úřadu. Pokud má člověk o sbírce pochybnosti, může si její pravost ověřit na stránkách Ministerstva vnitra.

O víkendu lidé ve městě spatřili podvodníky hned na třech místech. Podle strážníků mění často stanoviště, jeden z nich vždy hlídá okolí. A dost často se prý i zázračně uzdravují. Když lidé řeknou - zavolám policii - najednou začnou slyšet, všeho nechají a utečou.