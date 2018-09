Bez funkčního hromosvodu neplatí pojistka. Hrozí větší riziko požáru

V Česku jsou tisíce domů, které nemají platné revize hromosvodů. Přitom provádět by se měly pravidelně podle stáří domu. Pokud revizi nemáte a dům by poškodil požár způsobený bleskem, může se Vám stát , že pojišťovna pojistku nevyplatí.

Majitelé domů si většinou hlídají pravidelnou revizi na plyn, kotel nebo komín. O tom, že si musí nechat zkontrolovat i hromosvod, nemají mnohdy ani tušení.

"Pokud budeme mít tu rizikovější kategorii - třídu 1 a 2, tak je to po dvou letech, to se obvykle týká průmyslových objektů. U objektů na bydlení je to obvykle kategorie 3, případně 4, a tam jsou to čtyři roky," uvedl inspektor Technické inspekce ČR Jiří Sojka.

Domy postavené z hořlavých materiálů - třeba dřevostavby - by měly mít revizi hromosvodu dokonce každé dva roky. Proškolený technik by měl zkontrolovat také instalaci všech antén na střeše. Satelit, který je v nejvyšším bodě, může stáhnout výboj přímo do televize.

"Občas nebývá hromosvod funkční, proto doporučujeme si to nechat prověřit odbornou revizním technikem. Revize vychází od tisíce do dvou tisíc korun podle velikosti objektu," informoval revizní technik Kamil Havrlant.

Pokud hromosvod nemá platnou revizi, majitel domu riskuje kromě požáru i problémy při vyplacení pojistky. "Klient může mít problém, pokud zjistíme při prohlídce škody, že je hromosvod evidentně poškozený a majitel už třeba osm let nemá udělanou revizi. Pojišťovna v takovém případě může krátit pojistné plnění," uvedl mluvčí Kooperativy Milan Káňa.

Nicméně pokud to stavební úřad na základě projektové dokumentace povolil, dům žádnou ochranu před bleskem mít nemusí. U nových staveb už je hromosvod povinný. Na druhé straně statistiky hasičů potvrzují, že budovy bez hromosvodů hasí po bouřkách zhruba dvakrát častěji.