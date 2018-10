Pozor na šílenou YouTube výzvu! Škrtící hra zabila chlapce (†11)

Hra, která se šíří přes internet, nabádá uživatele k tomu, aby se škrtili do té doby, než omdlí. To by prý člověku mělo přinést pocit euforie a případně i prožitek blízký smrti, při kterém mohou zažít pocit oddělení duše od těla. Jenže policie varuje, že hra často končí úplnou smrtí či nevratným poškozením mozku hráče.

Teprve jedenáctiletý Carson z amerického Colorada kvůli hře minulý čtvrtek zemřel. Informoval o tom britský Mirror. Podle rodičů si měl zrovna ve své pokoji balit věci na výlet. Z pokoje ale ani na zavolání rodičů nevycházel. "Uběhlo deset minut a on pořád nesešel z pokoje dolů," popsala první chvíle hrůzy Carsonova matka.

Právě ta ho našla v pokoji bezvládně ležet. Okamžitě s ním jela do nemocnice, tam chlapec bohužel chvíli po převozu zemřel. "Carsonův mozek byl nenávratně poškozený, byl příliš dlouho bez kyslíku. Jsme pořád v šoku. Můj syn býval tak plný života," dodala zdrceně.

Teď chce varovat ostatní rodiče nejen před tím, že vůbec výzva internetem koluje, ale také před příznaky, podle kterých lze poznat, že už dítě výzvu zkoušelo. Těmi by měly být bolesti hlavy a oči podlité krví.

Nebezpečných her, do kterých se zapojují především děti, přitom na internetu koluje hned několik. Naposledy to byla sebevražedná hra Momo, předtím zase takzvaná Bílá Velryba. Všechny tyto "hry" či výzvy mají na svědomí desítky až stovky úmrtí dětí i dospělých.