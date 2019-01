Pozor na to, čím zapíjíte léky. Ohrozit vás může mléko i džus!

Rýma, kašel, bolesti svalů i kloubů - to jsou nejčastější příznaky nemocí, se kterými se v současných chladných dnech potýkáme. Od léků, které by nám měly od těchto nepříjemností pomoct, očekáváme především to, aby správně fungovaly. To ale do značné míry můžeme ovlivnit i my sami. "Pokud konkrétní lék doprovází do trávicího traktu nevhodná tekutina, ani velice účinný lék nefunguje a ani ten velice bezpečný nemusí být bezpečný," popsal lékař Jan Piťha na webu Výživa dětí.

V ideálním případě bychom měli léky zapíjet nejméně 200 ml tekutin, a to čistou chladnou vodou nebo vodou minerální. V případě vysoce mineralizovaných vod byste si ale měli dát pozor na vyšší obsah soli - ta může snížit účinek léků proti vysokému tlaku a mohla by bránit i úspěšné léčbě srdečního selhání. Naopak minerální vody s hořčíkem či draslíkem mohou s léčbou těchto neduhů pomoct. Pozor na nápoje s bublinkami, které mohou zvýšit kyselost žaludečních šťáv a vést ke znehodnocení léků ještě před jejich vstřebáním.

Pozor na džus i mléko

Mléko si k zapíjení léků nejspíš vybere málokdo, přesto se takoví lidé najdou. Především při braní antibiotik bychom se měli mléčným výrobkům vyhnout. Vápník totiž snižuje jejich vstřebávání. Mlékem byste ale neměli zapíjet ani jiné léky. "Mléko umocňuje i účinek některých projímadel, což může mít pro postižené osoby závažné, i když spíše společenské, následky," vysvětluje Piťha.

Na pozoru by se měli mít také milovníci grapefruitového džusu, který blokuje přeměnu celé řady důležitých léků v játrech, a tak zvyšuje jejich účinnost. "Může zvýšit účinnost léků proti vysokému krevnímu tlaku, na snížení cholesterolu, některých léků užívaných při psychiatrických onemocněních, ženských hormonů v tabletové formě (estrogenů), hormonální antikoncepce, léků proti alergiím, léků podávaným po transplantaci orgánů a mnoha dalších," varuje lékař.

Ostatní džusy naštěstí takový účinek nemají. Přesto byste například pomerančový džus neměli kombinovat s léky proti žaludeční kyselosti, protože zvyšuje jejich vstřebávání do těla. Může také snížit účinek antibiotik, protože zvyšuje kyselost žaludečních šťáv, které pak antibiotika více rozkládají.

Džusy ale mohou být i prospěšné - obsahují-li vitamin C, zvyšují vstřebávání železa, a tím zabraňují chudokrevnosti a nedostatečnému okysličování tkání. "V tomto případě je tedy naopak vhodné preparáty těmito džusy zapíjet, aby se zvýšil jejich účinek. Například grapefruitový džus je u některých drahých léků doporučován úmyslně, aby se zvýšila jejich účinnost a stačily jejich menší dávky," říká Piťha s tím, že o takovém postupu by měl vždy rozhodnout lékař.

Káva a čaj mohou rozhodit nervy

Ani kofein se se všemi léky úplně dobře nesnáší. Káva, černé čaje či kolové nápoje mohou zvyšovat účinek léků zvaných theofyliny. Ty se často používají při chronických zánětech průdušek i při plicním astmatu. Pokud takové přípravky zapijete kávou, může to mít za následek zvýšenou nervozitu, třes, nespavost, bolesti hlavy, bušení srdce a výraznou nevolnost. "Ovocné čaje tento efekt nemají, ale pozor na třezalku, která může výrazně snížit účinek řady léků včetně hormonální antikoncepce u žen," upozorňuje odborník.

Úplně vyhnout byste se při užívání léků měli alkoholu. I malé množství totiž může výrazně změnit působení řady léků. Nepředvídatelně zvýšit může například účinky přípravků na léčbu nervových onemocnění, antibiotik, antialergik či léků na ředění krve.