Pozor na závěje a sněhové jazyky. Na horách už hlásí kalamitu!

Meteorologové vydali výstrahu před sněhovými jazyky, ta platí od páteční 22. hodiny do sobotní půlnoci. Sněžit by mělo především v polohách nad 700 metrů. Varování se kromě Prahy, Středočeského a Jihomoravského kraje vztahuje na celou republiku.

"Okludující frontální systém postoupí v noci na sobotu z našeho území k jihovýchodu a během soboty začne počasí u nás od západu ovlivňovat další frontální systém. V polohách nad 700 metrů se v noci na sobotu a v sobotu budou místy tvořit sněhové jazyky, na horách i závěje," vysvětlují meteorologové.

Už teď se s vydatným sněžením potýkají některé horské oblasti. Boží Dar v Krušných horách vyhlásil krátce po půl druhé odpoledne kalamitní stav, a to na celém svém území. Do města mohou autem jen rekreanti, kteří mají zajištěné ubytování s parkováním. Kalamitní stav potrvá nejméně do pondělka.

"Na odstraňování sněhu ze silnic vedoucích do osad Ryžovna a Zlatý Kopec silničáři usilovně pracují s tím, že tyto silnice se budou udržovat průjezdné pouze pro vozidla místních obyvatel, zásobování a IZS. Pro ostatní vozidla je a bude minimálně do pondělního dopoledne vjezd zakázán," upřesnil starosta města Jan Horník.

Podle Horníka aktuálně napadlo dalších deset centimetrů sněhu a hustě sněží dál. Některé místní komunikace jsou prozatím s velkým rizikem průjezdné pouze pro zásobování, a to v šíři menší než 2,5 metru. Sněhové bariéry místy dosahují až 1,5 metru. Kalamitní stav nouze pro správní území města Boží Dar platí do odvolání.

Nejtepleji během celého pátku bude až večer, kdy mohou teploty vystoupat až na jeden stupeň nad nulou, na horách bude -6 stupňů, v Krušných horách kolem -2 stupňů. Na horách může vítr v nárazech dosahovat síly až 20 km/h.

O víkendu by se mělo oteplit, teploty mohou vyšplhat až na 6 stupňů a přidá se i déšť. V nížinách může silnice pokrýt náledí.

V sobotu bude oblačno, místy sněhové přeháňky, v Čechách pod 400 metrů smíšené nebo dešťové. Během dne od západu na většině území občasný déšť, jen nad 600 metrů, na východě nad 400 metrů sněžení, na horách k večeru i vydatnější. Nejnižší noční teploty +1 až -3 °C, na východě až -6 °C. Během noci oteplování. Nejvyšší denní teploty 0 až +4 °C, v 1000 m na horách kolem -1 °C.

Neděle bude zatažená s občasným deštěm nebo přeháňkami, v polohách nad 600 metrů a zejména v západní polovině Čech přechodně nad 900 metrů, srážky smíšené nebo sněhové. V Čechách na horách vydatnější srážky. Nejnižší noční teploty +3 až -1 °C. Nejvyšší denní teploty 2 až 6 °C, na východě území místy kolem +1 °C.

Podívejte se, jak podle meteorologů bude o víkendu:

