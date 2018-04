Pozor, policie chystá největší motorkářskou akci v historii!

Podobně rozsáhlá akce v Česku ještě neproběhla, podle policistů je ale potřeba. Jen v loňském roce vyhaslo na českých silnicích 60 motorkářských životů a umírali i spolujezdci. Podle šéfa dopravních policistů si přitom za nehody mohou ve většině případů motorkáři sami.

"Své dělá odmlka po zimě, nevyježděnost, nezkušenost,..." vyjmenoval hlavní důvody Tomáš Lerch. Nejčastějšími příčinami nehod pak podle něj bývá nepřiměřená rychlost, nezvládnutí stroje nebo nedodržování bezpečné vzdálenosti.

I proto by se řidičům mohla chystaná akce líbit. Lákadel je přichystáno hned několik. "Je to čistě preventivní projekt, kde se nejen projedeme s veřejností (vytipovali jsme vždy nějakou zajímavou motorkářskou trasu), ale jízdy budou končit na některém z devíti polygonů v České republice, kde bude pro motorkáře připraven program, který jim ukáže, co všechno se na tom polygonu mohou naučit," prohlásil Lerch. "Je to otevřené pro všechny kategorie motorkářů," dodal.

Projekt odstartuje 22. dubna 2018 v Pardubicích, odkud se pojede na polygon ve Vysokém Mýtě. Do realizace samotného projektu se zapojí všechna výcviková centra v České republice, která se zabývají výukou bezpečné jízdy. Protože jsou ale omezené kapacity, je nutné se před akcí zaregistrovat na stránkách policie.

V současné době už se přihlásilo zhruba sedm stovek zájemců, každá jízda je přitom kapacitně omezená na asi dvě stovky motorkářů. Sraz na všechny společné jízdy bude na předem určeném místě vždy od devíti hodin tak, aby se vyjíždělo v deset hodin. Příjezd na polygon je plánován na dvanáct hodin, kde budou mít dveře otevřené i ostatní motorkáři, kteří se společné jízdy nemohli zúčastnit.

"Do budoucna bychom chtěli, aby tento projekt vždy zahajoval motorkářskou sezónu," vysvětlil šéf dopravní policie Tomáš Lerch. Akci ocenil i prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček, který sám v minulosti jezdil závody na motocyklu. "Jsme potěšeni, že můžeme přispět ke zvýšení bezpečnosti nejzranitelnější skupiny v silničním provozu a doplnit tak každodenní mravenčí práci policie. Každému motorkáři se jistě rozšíří obzory a do budoucna tak přispěje ke své vlastní bezpečnosti, protože metoda pokus – omyl na silnici často nemá šťastný konec," sdělil.

Šéf dopravní policie Tomáš Lerch byl i jedním z hostů Snídaně s Novou. Co dalšího o chystané akci prozradil?