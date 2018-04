POZOR: Provoz na D1 se zastaví, dálnici čeká úplná uzavírka

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) upozorňuje řidiče na úplnou noční uzavírku dálnice D1 v úseku mezi Humpolcem a Jihlavou. Provoz bude mezi 90. a 112. kilometrem uzavřen v obou směrech, řidiče tak čeká dlouhá objížďka.

reklama

Dálnice bude uzavřená v sobotu od 19:00, provoz by měl být obnoven kolem 9:00. "Pro úplnou uzavírku byla vybrána noc ze soboty na neděli z důvodu velmi nízkých dopravních intenzit," vysvětluje ŘSD ČR.

Objízdná trasa bude obousměrně vedena po silnicích I/34 a I/38 přes Humpolec a Havlíčkův Brod.

Celé uzavírce předchází přípravné práce, které začínají již v sobotu ve 13:00, kdy bude doprava vedena v režimech 2+1 a 1+1.

Se stejným omezením musí řidiči počítat také po ukončení uzavírky. Dokončovací práce by měli trvat až do neděle do 15:00.