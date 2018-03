Pozor! Úřad varuje před lékem na popáleniny, vraťte ho lékárně

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) varuje před používáním masti Infadolan. V jednom z balení objevili kontroloři blíže nespecifikované cizorodé částice. Závadnou šarži vraťte do lékárny, dostanete nové nerizikové balení.

O stažení výrobku informoval Státní ústav pro kontrolu léčiv v pondělí. Důvodem je závada v jakosti přípravku Infadolan, který se požívá na popáleniny.

reklama

"V jednom z balení byla zjištěna přítomnost cizorodé částice. Přestože je riziko pro zdraví pacienta hodnoceno jako minimální, přistoupil držitel rozhodnutí o registraci k tomuto opatření," sdělil SÚKL.

Jelikož jsou na českém trhu dostupné přípravky INFADOLAN z jiné šarže, vyzývá SÚKL pacienty, aby závadný přípravek vrátili zpět do lékárny, kde jim bude vydáno nové balení z šarže, která není závadou v jakosti dotčena.

Závadným má být přípravek Infadolan s doplňkem názvu 1600IU/G+300IU/G ING 30G I - o velikosti balení 30G I. Šarže je 170571 a datum použitelnosti 08/2021.

Doporučení SÚKL pro pacienty



- Zkontrolujte si číslo šarže léčivého přípravku INFADOLAN, které je uvedeno na vnějším obale léku.

- Pokud se číslo šarže shoduje s výše uvedeným, přípravek nepoužívejte a vraťte jej v lékárně, nejlépe v té, ve které Vám byl původně vydán. Vrátit je možné načatá i nenačatá balení.

- V lékárně Vám bude vrácený přípravek vyměněn za nový z jiné šarže.

- Dotčené přípravky je možné vracet zpět do lékáren až do 15. 4. 2018.

- Pokud v lékárně nebude možné výměnu provést, kontaktujte zástupce držitele rozhodnutí o registraci, a to na tel. čísle 466 741 927 nebo na e-mailu: simona.buncekova@recordati.cz.

- V případě jakýchkoli dotazů ohledně léčby kontaktujte Vašeho ošetřujícího lékaře