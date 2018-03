Pozor! V lesích není bezpečno. Někde zakázali vstup až do června

V lesích Olomouckého kraje stále není bezpečno, a to ani dva týdny po ničivé vichřici, která se tu prohnala v polovině března. Stále sem platí zákaz vstupu. Za jeho porušení hrozí lidem pokuty. Ve šternberských lesích budou dělníci kácet a odklízet stromy až do dvacátého druhého června.

Polomy, vývraty, zavěšené stromy - tak to vypadá v lesích v Olomouckém kraji ještě téměř dva týdny po řádění velmi silného větru.

"Spadla asi roční těžba. Spousta dřeva je rozlámaná, nepoužitelná na jakýkoliv sortiment. Spousta silného dřeva je použitelná jenom jako vláknina," vysvětlil zástupce ředitele Lesů města Olomouce Ivo Koláček.

I když odklízení začalo okamžitě, úřady musely vydat pro některé oblasti zákazy vstupů do lesů, a to zatím na tři měsíce. "Můžeme požádat o prodloužení. Záleží, jak to zpracovávání půjde rychle, může se stát, že do toho spadne něco dalšího," dodal Koláček.

Škody jsou obrovské - Olomoucký kraj postihla vichřice nejvíce. "Poslední vichřice poškodila ve státních lesích asi 550 tisíc metrů krychlových dříví, z toho 300 tisíc je jenom v Olomouckém kraji," popsala mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Krajský úřad proto vydal zákaz vstupu do lesů - týká se asi 40 katastrů zejména v okolí Mohelnice, Uničova, Olomouce nebo Šternberka, na Šumpersku pak u Oskavy a Bedřichova.

Podobná situace je nyní i na jihu Moravy, kde také likvidují následky nedávné živelné události. "O zákazy vstupů do lesů jsme požádali taky v Jihomoravském kraj. Jedná se o tři městské úřady. Ty ještě zákazy nevydaly, ale myslíme si, že to bude během následujících dní," doplnila Jouklová. Za porušení zákazu vstupu hrozí pokuta až 5 000 korun.