Pozvánka pro pašeráky, řekl Babiš o včerejší debatě premiérů

Večeře premiérů a prezidentů 28 zemí Evropské unie skončila až po půlnoci. Podle informací televize Nova se dlouho diskutovalo především o migraci.



Předseda evropské rady Donald Tusk poukazoval na klesající statistiky, na základě kterých by se podle něj měla situace uklidnit a země by na sebe neměly kvůli migrační politice dál útočit. Tusk také potvrdil záměr posílit spolupráci se třetími zeměmi a to především s Egyptem, kde by se měl příští rok uspořádat společný summit Evropské unie a ligy Arabských zemí.



Italský premiér Giuseppe Conte v rámci večeře představil svůj návrh na to, aby byli migranti identifikování už v době, kde se na lodích teprve přiblíží k evropským břehům.



Na závěr večera promluvila britská premiérka Theresa Mayová, ovšem nepřinesla žádné informace, které by znamenaly průlom v dění kolem britského odchodu z Evropské unie. Mayová ale vyloučila možnost, že by se opakovalo referendum o vystoupení. Odchod Britů z unie prý nastane podle původního plánu příští rok v březnu.



Migrace a brexit jsou tématy i dnešního jednání představitelů států Evropské unie. Premiér Babiš už se ale nechal slyšet, že zatím je pro něj výsledek debat o migraci zklamáním. "Debata byla spíše o tom, že my se smíříme s tím, že přicházejí ti ilegální migranti a že se mají redistribuovat ty lodě, což je samozřejmě další pozvánka pro ty pašeráky," komentoval premiér pro ČTK. Diskuse se podle něj vrátila tam, kde byla před několika lety.

Pozitivní byla naopak podle Babiše debata o potřebě investovat více finančních prostředků do regionů severní Afriky, kudy do Evropy proudí největší počet přistěhovalců. "Padla tam skvělá myšlenka na summit s africkými státy. Mluvilo se o tom, že je potřeba ocenit, jak funguje Egypt z hlediska zadržování ilegální migrace," prohlásil Babiš, podle něhož je však potřeba konkrétněji řešit boj proti pašerákům lidí z Afriky.