Práce snů pro milovníky koček! Starejte se o ně za peníze v Řecku

Útulek na malebném řeckém ostrově nabízí práci snů pro milovníky koček. Budete dostávat slušný plat, navíc můžete bydlet v domku se zahradou. To vše jen za to, že se budete starat o 55 zvířat.

Pokud milujete kočky a nejraději byste se smečkou žili, pak je tahle práce pro vás ta pravá. Majitelka útulku God's Little People Cat Rescue na řeckém ostrově Syros hledá za sebe náhradu, která by se starala o 55 koček, píše portál Daily Mirror.

Péče o zvířata bude zahrnovat dohled, krmení, kontrolu jejich zdraví a občasnou návštěvu veterináře. Půjde o práci na poloviční úvazek (maximálně čtyři hodiny denně), za kterou budete dostávat v přepočtu něco přes 9 tisíc korun.

Majitelka ale upozorňuje, že budou hrazeny všechny náklady - voda, elektřina, ubytování. Bydlet můžete v malém domku, který se nachází na stejném pozemku jako útulek. K dispozici budete mít rozsáhlou zahradu.

Ideální kandidát by měl být starší 45 let, veterinární znalosti jsou výhodou. Měl by být spolehlivý, upřímný a praktický. Zároveň by měl být rád o samotě a zakládat si na svém klidu. A samozřejmě milovat kočky.

Pokud vás nabídka zaujala, můžete zaslat fotku a životopis (v angličtině) na email joanbowell@yahoo.com. Nástupní termín je v říjnu, první dva až čtyři týdny nebudou placené, ale náklady hrazeny budou. Plat pak budete pobírat od 1. listopadu.