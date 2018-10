Praha bude 28. října plná uzavírek: Jinak bude jezdit i MHD

Největší opatření se plánují v souvislosti s vojenskou přehlídkou, jejím nácvikem a přesunem techniky. Omezení se týkají ulic Evropská, Vítězné náměstí, Svatovítská, Pevnostní, Gymnasijní, Na Ořechovce, Generála Píky, Kanadská, Velvarská, José Martího, Starodejvická, Drnovská.

Po Drnovské ulici bude ve zvýšené míře vojenská technika jezdit už od 25. října. Evropská ve směru z centra (úsek Vítězné náměstí – Na Pískách) bude v sobotu uzavřena od 14 hodin do půlnoci, v opačném směru (úsek Libocká – Vítězné náměstí) bude uzavřena v sobotu od 17 hodin do půlnoci. Od 18 hodin do půlnoci budou uzavřeny ulice Svatovítská a Vítězné náměstí.

V neděli pak bude ve směru do centra mezi ulicí Libocká a Vítězným náměstím Evropská ulice uzavřená od 9 do 18 hodin, stejně tak Vítězné náměstí a Svatovítská ulice. V opačném směru bude v úseku mezi Vítězným náměstím a ulicí Na Pískách Evropská uzavřena od 9 do 20 hodin.

Uzavírky se dotknou i tramvajové dopravy a autobusů, které nebudou jezdit ulicemi Evropská, Svatovítská a Jugoslávských partyzánů a to v sobotu od 20 hodin do půlnoci a v neděli od 9 do 18 hodin.

Další uzavírky 27. října

V sobotu odpoledne vyrazí Pochod pro republiku od Tyršova domu na Václavské náměstí. Po dobu průchodu účastníku, tedy mezi 12:30 a 13:00 bude dočasně omezen provoz ve Vítězné ulici, na mostě Legií, na Národní třídě, ulici 28. října a na Václavském náměstí.

Provoz bude kvůli videomappingu na budovu Národního muzea omezen také na magistrále a to od pátečních 23 hodin do sobotních 19 hodin, kdy bude ve Wilsonově a Mezibranské mezi Hlavním nádražím a Žitnou uzavřen levý jízdní pruh a v Legerově ve stejném úseku také levý jízdní pruh. Zároveň bude uzavřena spojka u garáží Slovan.

V sobotu 27. října bude od 19 do 23 hodin úplně uzavřena Wilsonova a Mezibranská v úseku Hlavní nádraží – Žitná, auta budou jezdit v protisměru v Legerově ulici.

Horní část Václavského náměstí bude uzavřena od sobotní 6. hodiny ráno do nedělních 12 hodin v úseku Wilsonova – Opletalova.

Uzavírky v neděli 28. října

Kvůli běžecké štafetě "Vzdáme hold 1918" bude omezen provoz z centra Prahy směrem na Kolín. Od 6 do 9 hodin ráno bude postupně zabírán jeden jízdní pruh v následujících ulicích: Václavské náměstí, Na Příkopě, Celetná, Staroměstské náměstí, Karlova, Karlův most, Mostecká, Malostranské náměstí, Nerudova, Ke Hradu, Hradčanské náměstí, U Prašného mostu, nábřeží Kpt. Jaroše, Hlávkův most, stezka podél Rohanského nábřeží, Vítkova, Pernerova, Prvního pluku, Trocnovská, Husitská, U památníku, Pražačka, Ohrada, Za Žižkovskou vozovnou, Koněvova, Českobrodská, Průmyslová, Objízdná, Nedokončená, Českobrodská, Národních hrdinů, Ke Hrázi, Nad Rybníkem, Bezděkovská, V Potočinách, Dolnopočernická, Českobrodská, Mladých Běchovic, Bečvářská.

Autoklub ČR pořádá akci "Pocta motorismu – Nejvýznamnější milníky motorismu od roku 1918 do současnosti". Uzavřena kvůli tomu bude Opletalova ulice mezi Senovážným náměstím a Růžovou a to v neděli od 5 do 18 hodin.

Na dejvické třídě bude kvůli oslavě v Praze 6 zakázáno parkování a částečně bude omezena doprava na ulicích Dejvická, Jaselská, Václavkova a V.P. Čkalova.

V neděli je v plánu také videomapping na budovu Národního divadla. Od 17:30 do půlnoci bude uzavřen most Legií a doprava bude odkloněna na Jiráskův most. Přerušeny budou také tramvajové linky v trase Újezd – Národní divadlo – Jiráskovo náměstí.

V 19:18 vyvrcholí oslavy ohňostrojem odpáleným z pontonů na Vltavě mezi Čechovým a Štefánikovým mostem. V čase od 18:30 do 20:30 se auta nedostanou na Dvořákovo nábřeží v úseku mezi oběma mosty a stejně tak ani na nábřeží Edvarda Beneše. To bude uzavřeno i pro pěší. Zachován zůstane provoz tramvají, který bude omezen akorát od 18:15 do 20:15 v úseku Staroměstská – Právnická fakulta – Čechův most.

"Objízdná trasa není stanovena, žádáme řidiče, aby se této části města při svých cestách vyhnuli. Pro dopravu do centra a v centru doporučujeme využívat především linky metra. V případě potřeby bude provoz metra posílen," uvedl Magistrát na oficiálních stránkách. Kvůli omezením zřídil i bezplatnou infolinku 800 100 991.

Do ulic se chystají také policisté a strážníci. Více jich bude třeba na Staroměstském a Václavské náměstí, na Náměstí republiky, v MHD a tam, kde se očekává velká koncentrace osob.

"Policisté předem upozorňují, že se účastníci jednotlivých akcí i ostatní občané a návštěvníci metropole mohou setkat i s dalšími krátkodobými uzavírkami, jimiž bude policie reagovat na mimořádný vývoj bezpečnostní a dopravní situace. V takových případech policisté apelují, aby veřejnost dbala aktuálních pokynů policistů a strážníků, kteří budou konkrétní opatření zajišťovat," uvedla mluvčí pražských policistů Andrea Zoulová.

Vojenské přehlídky se zúčastní i letouny a helikoptéry. Nad většinou Prahy, Kladenskem a okolím Slaného bude v neděli vyhlášena krátkodobě bezletová zóna. Pražské letiště bude pro přílety a odlety uzavřeno od 13:30 do 15 hodin.

"Z bezpečnostních důvodů nebude v souvislosti se slavnostní přehlídkou v neděli 28. října 2018 tolerováno použití dronů, jelikož dotčená lokalita byla označena za bezletovou zónu," dodala Zoulová.