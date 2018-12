Praha chce vyjít vstříc pejskařům. Ohňostroj by mohl být tichý

Lidé se na Silvestra baví a psi trpí. Ohňostroj totiž slyší až osmkrát hlasitěji než lidé. Vůbec nejhlučnější Silvestr pak zažívají čtyřnozí mazlíčci v Praze.

Kvůli stížnostem majitelů domácích mazlíčků ale vedení metropole přemýšlí o změně. "My jsme už letos s pořadateli o tom jednali a oni slíbili, že už letos nebude mít extra přidaný zvukový efekt, takže už letos by mohl být o něco tišší," uvedla pražská zastupitelka Hana Třešťíková.

Anketa Měla by města nahradit ohňostroje tichou variantou? Ano, uleví se zvířatům 61 69 hlasů Ne, rány k ohňostroji patří 37 41 hlasů Nevím / Je mi to jedno 2 2 hlasy Hlasovalo 112 lidí.

A v příštích letech by klasický ohňostroj dokonce mohla nahradit takzvaná "tichá varianta". Zastupitelé se ale o tom s pořadatelem Novoročního ohňostroje teprve chystají jednat. Majitelé psů by to ovšem kvitovali s povděkem.

Hluk vydávaný takovouto pyrotechnikou je až padesátinásobně nižší a dá se srovnat s hlukem nastartovaného auta. Zda se ale tato varianta dá reálně použít ve velkém jako náhražka klasického ohňostroje pro desetitisíce lidí, není jasné.

O podobném opatření v dalších městech zatím buď neuvažují, nebo začnou až ve chvíli, kdy se to v Praze osvědčí.

"Ty stížnosti na novoroční ohňostroj neregistrujeme, ale pokud se ukáže, že to je sexy a trendy, tak i Jihlava o tom bude po vzoru hlavního města uvažovat," uvedl jihlavský radní Jaromír Kalina z KDU-ČSL.

Problémům úplně předešli v Brně. Podle mluvčího magistrátu Filipa Poňuchálka totiž moravská metropole letos, stejně jako před rokem, ohňostroj na Silvestra ani na Nový rok nepořádá. Za ten Novoroční Praha letos zaplatí 1,7 milionu korun.