Praha je plná elektrokoloběžek. Jsou s nimi ale velké problémy

Prahu zachvátil fenomén sdílených elektrokoloběžek. Půjčit si je může každý, kdo má nainstalovanou příslušnou aplikaci a zaplatí poplatek. Jenže lidé, kteří službu využívají, způsobují v hlavním městě problémy a to v mnoha směrech.

V aplikaci najdete nejbližší koloběžku, tu si na místě odemknete a jedete. Jenže i pro elektrokoloběžkáře platí pravidla silničního provozu - a někdy jedou v protisměru přes kruhový objezd, jindy zase ohrožují chodce na chodnících.

"V případě, že jezdec na koloběžce nebo cyklista na kole využije chodník k jízdě - a není to místní, nebo přechodnou úpravou dovoleno - hrozí mu pokuta až do výše dvou tisíc korun," varuje mluvčí pražských strážníků Jan Čihák.

Elektrokoloběžky navíc mohou užívat jen dospělí - štáb TV NOVA ale na ulici natočil skupinu dětí, která na nich brázdila centrum Prahy.

"Pokud na tom jezdí osmileté dítě, tak musí být někdo dospělý, kdo se zaregistroval a zaplatil za něj tu koloběžku a tím mu jí odemkl. Pak tedy nese odpovědnost ten příslušný dospělý," má jasno Petra Krainová, mediální zástupkyně firmy se sdílenými elektrokoloběžkami.

Provozovatel prý s městem řeší úpravu pravidel, aby systém fungoval co nejlépe. Problémem totiž jsou i koloběžky pohozené na ulicích nebo v kontejnerech, kam logicky nepatří.

Lidem ale často vadí i další nezvyklé dopravní prostředky. Řidiči aut často kritizují třeba pojízdné hospody, které pohánějí šlapající pijáci.

Počet elektrokoloběžek v centru hlavního města by mohl do budoucna ještě růst. S magistrátem totiž prý jedná další firma, která by sdílené koloběžky také ráda nabízela.