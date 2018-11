Praha má ušetřeno! Politici již vymýšlí, jak peníze utratit

Pražští politici investovali do rozvoje města méně a méně peněz. Naproti tomu ale neustále zvyšovali provozní výdaje. Oproti roku 2007 se investice smrskly ze 17 miliard na 8. Na provoz města šlo před 11 lety 30 miliard, v loňském roce o 100 procent víc – tedy 60 miliard.



“Přebytkový rozpočet je právě proto, že minulé vedení neinvestovalo a nic nedělalo. Na to jsme my dlouhodobě upozorňovali, že Praha nefunguje,“ řekla pražská zastupitelka Alexandra Udženija (ODS).



Za loňský rok zbylo Praze téměř 39 miliard korun. To je o 21 miliard více, než v roce 2007. Investovat by tedy bylo z čeho. Na tom, že je zapotřebí investovat, se shodne jak nová koalice, tak i opozice, především chtějí investovat do nové linky metra.

“Myslím, že u metra D by měla být do 4 let zahájena stavba prvních úseků, což znamená především dokončit výkupy pozemků,“ řekl budoucí primátor Prahy Zdeněk Hřib (PIR).



“My bychom byli rádi, aby se ročně postavilo v Praze 5 až 10 tisíc bytů, pouze při takovémto čísle je možné zajistit, aby se trh nasytil, byl zde dostatek bytů a ceny dále nerostly,“ přiblížil lídr koalice Jiří Pospíšil (Spojené síly pro Prahu).



“Je to vnější a vnitřní okruh, to si myslím, že je to nejdůležitější, co pomůže dopravě v hlavním městě, pak samozřejmě metro D a také parkovací domy,“ doplnila Udženija.



Nové vedení Prahy by mělo být ustanoveno ve čtvrtek příští týden. Koaliční smlouvu by měli Piráti, Praha sobě a Spojené síly pro Prahu podepsat v pondělí. V opozici bude ODS a ANO. Jak úspěšné bude nové vedení Prahy v oblasti slibovaných investic, budeme moct zhodnotit až za 4 roky.