Prasečí chřipka, popálená Natálka i pád vlády. Připomeňte si rok 2009

Padla vláda, Barack Obama navštívil Prahu a prasečí chřipka udeřila. To všechno se dělo v roce 2009. Připomeňte si, čím Česko žilo před deseti lety.

S rokem 2009 se Česká republika ujala předsednictví v Radě Evropské unie, poprvé v naší historii. Poklidné ale rozhodně nebylo. Předsednictví poznamenal zejména pád druhé vlády Mirka Topolánka, které Poslanecká sněmovna vyslovila na pátý pokus nedůvěru. Stala se tak první v historii naší země, která hlasování o nedůvěře neustála.

Znesvářené strany ODS, ČSSD a Strana Zelených se nakonec dohodly na podpoře úřednické vlády, v jejímž čele stanul předseda statistického úřadu Jan Fischer. Jeho vláda měla republiku dovést až do předčasných podzimních voleb. Prezident republiky vyhlásil volby na 9. a 10 října, nikdy k nim ale nedošlo.

Fišerův úřednický kabinet tak musel v čele státu vydržet až do řádných sněmovních voleb. Na Pražském hradě se tak pořádně zapotil prezident Václav Klaus, který musel v průběhu roku postupně jmenovat 24 ministrů.

Vedle toho přijal Klaus i nově zvoleného amerického prezidenta Baracka Obamu, který do Česka zamířil v rámci evropského turné. Návštěvě předcházela mimořádná bezpečnostní opatření, která změnila Prahu v nedobytnou pevnost. První návštěvu Česka absolvoval také papež Benedikt XVI, který zamířil do Brna a Staré Boleslavi, kde odsloužil mše.

Noc z 18. na 19. dubna se navždy zapsala do paměti členů romské rodiny žijící ve Vítkově. Čeští neonacisté - Ivo Müller, Václav Cojocaru, David Vaculík a Jaromír Lukeš zapálili pomocí tří zápalných lahví jejich dům. Při požáru byli zraněni tři lidé, nejvážněji pak dvouletá Natálka, která utrpěla život ohrožující popáleniny na téměř 80 % těla. Útočníci odešli od soudů s tresty od 20 do 22 let.

Nevyhnuly se nám ani rozmary počasí. Dlouhotrvající červnové deště rozvodnily některé jihočeské toky, později se katastrofa přesunula i na Severní Moravu. Ze svých domů muselo být evakuováno přes 1400 lidí. Ničivá vlna si vyžádala 15 obětí, škody se vyšplhaly na 5,6 miliard korun.

V polovině října Česko zase zasypal sníh, který na mnoha místech způsobil kalamitu. Silničáři museli uzavřít některé silnice, na koleje nevyjela ani řada vlaků. Bez elektrické energie se ocitlo na 70 tisíc odběrných míst.

Zasypán byl během mítinku ČSSD i Jiří Paroubek a vedení jeho strany. Jejich odpůrci na ně naházeli přes sto vajec, kterým se marně bránili deštníky.

V roce 2009 dorazila do Česka prasečí chřipka. Prvním nakaženým se stal pilot Českých aerolinií, který se vrátil z New Yorku, kde se nemoc šířila. Co k nám naopak nedorazilo, byl kvůli rusko-ukrajinskému sporu zemní plyn. Závažnější dopad pro hospodářství ale nenastal, podařilo se vyjednat zvýšení dodávek jinou cestou. Takové štěstí ale neměli obyvatelé velké části Evropy, včetně Slovenska, kde premiér Fico dokonce vyhlásil nouzový stav.

Úspěch zaznamenali čeští kriminalisté, odhalili totiž největší skupinu držitelů pedofilních pornografických materiálů na našem území. Policisté zadrželi 160 lidí a zabavili přes 340 počítačů a datových nosičů.

Rok 2009 znamenal i odchod velkých hudebních hvězd. Zemřel totiž Král Popu Michael Jackson a zpěvák Waldemar Matuška.