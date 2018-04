Bulvární show PRÁSK 12. 4. 2018

Milana Peroutku jsme dostali do netradičního prostředí, kde by ho fanoušci nečekali - do vlaku. Naše kamera byla exkluzivně u toho, když si vyzkoušel roli průvodčího! Podívejte se, jak dopadl, když vystoupil na Křivoklátě.

Zajímala nás i móda šlechty. Jako dopadl Karel Schwarzenberg ve srovnání třeba s anglickou královnou? Modrá krev pod kritikou módní odbornice!

V Prásku uvidíte i super recepty na stále oblíbenější smoothie! Jaké si ráno udělat ke snídani a začít hubnout do plavek?

Nenechali jsme si ujít ani nejnovější bizarnosti na sociálních sítích. Co skrývá v garáži jeden z nejlépe placených fotbalistů světa? Jak to vypadá, když si důchodci vyrazí z kopýtka? A jaké jsou nejnovější trendy v líčení na síti? Na to vám odpoví InStars s Veronikou Petruchovou.