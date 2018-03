Práskne Trumpa? Pornoherečka vrátí peníze, aby mohla mluvit!

Za dohodu o mlčenlivosti dostala pornoherečka 130 tisíc dolarů. Ty chce nyní vrátit, aby mohla o vztahu s Trumpem promluvit. Stormy Daniels, pravým jménem Stephania Cliffordová, nyní pověřila svého právníka, aby Trumpovu advokátovi doručil dopis s nabídkou vrácení peněz.

Právník herečky Michael Avenatti v něm nabízí vrácení celé částky za zbavení mlčenlivosti. "Jde o to najít pravdu. Paní Cliffordová chce Američanům říct, co se doopravdy stalo. Lidé si tak budou moci udělat vlastní názor," uvedl Avenatti pro New York Times.

V dopise Trumpovu advokátovi také navrhl, aby pornoherečka mohla zveřejnit veškeré zprávy, fotky a videa, které si s prezidentem poslala. "Vše bez strachu z pomsty nebo právních kroků ze strany prezidenta," stojí podle CNN v dopise.

Nabídka pornoherečky platí do úterního večera. Prezident ani jeho právníci na ní však zatím nereagovali.

Cliffordová se dohodu o mlčenlivosti snažila napadnout i u soudu. Podle pornoherečky je uzavřená smlouva neplatná, protože měla být uzavřená mezi ní a Trumpem. Prezidentův podpis však na dohodě chybí.