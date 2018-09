ANO hodlá zatočit s nepoctivými taxikáři, chce městské "drožky"

Podle Stuchlíka dělají někteří pražští taxikáři hlavnímu městu velkou ostudu ve světě a je třeba s tím skoncovat. Magistrát, jak dodává, by měl všem lidem zajistit bezpečnou jízdu a garantovat cenu.



“Pokud nechceme, aby Praha měla image metropole, která hned na první kontakt lidi okrade, navrhujeme zřídit městskou taxislužbu, která bude využívat flotilu ekologických elektroaut,“ řekl Stuchlík.



Elektrotaxíky by zpočátku měly stát na místech jako je Florenc, Hlavní nádraží nebo Letiště Václava Havla. Sloužit by měly primárně turistům na cestu do hotelu a zpátky.



Pro začátek by podle hnutí ANO taxislužba měla mít zhruba 20 až 30 aut. Po čase by pak počet, podle zájmu lidí, stoupal. Opozice to ale označila za nesmysl.



“Zřizovat městskou taxislužbu je holý nesmysl, je to utrácení peněz, které my chceme využít pro výstavbu nových silnic v Praze a pro opravy pražských mostů,“ zhodnotil Jiří Pospíšil (TOP 09).



“Tady je návrh, jak by měl vypadat magistrát v roce 2030, a zhruba stejnou hodnotu mají tyto neprodiskutované návrhy pana Stuchlíka,“ srovnal sociální demokrat Jakub Landovský.

“Podle mě není vhodné, aby město suplovalo práci taxislužby,“ odtušil Zdeněk Hřib (Piráti).



Petr Stuchlík je ale přesto o reálnosti svého návrhu přesvědčený. “Není to nic neobvyklého, v několika světových metropolích toto funguje. Takové služby existují třeba, a velmi úspěšně, v Amsterdamu nebo v Dubaji,“ doplnil Stuchlík.



Pokud hnutí ANO začne projekt po volbách realizovat, žluté elektrotaxíky se v Praze objeví do konce příštího roku.