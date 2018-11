Pražské mosty bourat nebudou! Koalice dá na opravy miliardy

Most Legií v Praze se uzavřel pro veškerou dopravu. Důvodem jsou zátěžové zkoušky, kterými v tomto týdnu prochází. Oprava památkově chráněného mostu by měla začít za čtyři roky. Mostů ve špatném technickém stavu je v Praze jedna třetina.

Pražanům slouží most Legií už téměř 120 let. Jeho kondici teď prověřují technici zatěžkávací zkouškou. Na most najelo v pondělí večer šest nákladních vozů plně naložených štěrkem. Těžká auta se na něm rozjížděla a brzdila. Technici při tom sledovali mostní oblouky a míru poškození mostu.

Most je kvůli zkouškám až do neděle uzavřen pro veškerou dopravu. Výsledky testů budou nejprve za půl roku. Samotná oprava nezačne dřív než v roce 2022.

Ve velmi špatném stavu jsou ale i další pražské mosty. "Na Libeňském mostě vlastně nikdy nebyla udělaná pořádná oprava. Čili my ho máme v autentickém stavu z dvacátých let," popsal statik Václav Jandáček. Právě Libeňský most je na tom podle odborníků nejhůř. Zvažovala se dokonce jeho demolice.

Nastupující koalice tvořená Piráty, Spojenými silami pro Prahu a Prahou sobě ale bojuje za jeho rekonstrukci. "Měl být zdemolován, ale ten projekt byl připravován desítky let a v roce 2016 se zastupitelstvo rozhodlo ho zrekonstruovat, že je to i výhodnější," uvedl kandidát na náměstka pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Barrandovský most, který je nejvytíženějším v Praze, se má dočkat opravy do dvou let. Denně přes něj přejede až 140 tisíc aut. "Aktuálně probíhá průzkum a bude probíhat příprava projektů, pak se až můžeme bavit o uzavírkách a způsobu rekonstrukce," doplnil Scheinherr.

Největší problém Palackého mostu je dlouhodobé zatékání vody do spár. Opravy by se měl dočkat do čtyř let. Most na Vltavské už musel být kvůli katastrofálnímu stavu uzavřen. Podle odborníků je v zásadě neopravitelný, a proto bude nutné ho zbourat.

V Praze je ve špatném stavu jedna třetina mostů. Na jejich opravy a na rekonstrukce silnic chce nové vedení Prahy vynaložit 10 až 12 miliard korun ročně.