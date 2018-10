Pražskými ulicemi se valila voda! "Nevíme proč," stěžují si lidé

Právě v Podolí měla voda téct ulicí Sinkulova už dva týdny v kuse. "Zjistil jsem že tam něco dělají. Ale že to teče - no, asi máme vody dost,“ řekl TN.cz obyvatel Podolí. Podle dalšího je hlavním problémem neinformovanost: "Nad čím se rozčiluji, že nám nikdo neřekl proč. Máme pitnou vodu, nám voda teče, ale máme tady všude oznámení, že je kontaminovaná. A přitom netušíme proč, jak, čím, nemáme prostě žádné informace.“



Podle Pražských vodovodů a kanalizací přitom informace o kontaminaci není pravdivá. „Ne, to je úplný nesmysl, tuto informaci musím razantně popřít,“ uvedl mluvčí Tomáš Mrázek.



Podle dělníků na místě opravy teče voda ulicí proto, že se musí vyčistit. Náklady za vyčerpanou vodu by navíc měly jít přímo za Pražskými vodovody a kanalizacemi, voda totiž teče přes veřejný vodoměr.



"Nemá to žádný vliv na zásobování vodou obyvatel, tudíž nemusíme dávat ani nějaké náhradní zásobování. Jedná se o klasický proplach vodovodní sítě, těmi udržujeme kvalitu vody na úrovni, jaká má být. Nedostatek vody žádný nehrozí, Praha má velké zásoby vody, jsme zásobováni ze Želivky a z Káraného,“ upozornil Mrázek.



Že má Praha vody dost potvrdili redakci TN.cz i hydrologové, Pražané mají prý ve srovnání se zbytkem republiky dokonce nadprůměrné zásoby. " Želivka je největší povrchová zásobárna vod, takže z tohoto hlediska je na tom Praha velice dobře i ve srovnání s jinými oblastmi, kde jsou ty zdroje možná zranitelnější. To, na kolik je vybudovaná infrastruktura pro zásobování Prahy je ve srovnání se zbytkem republiky jednoznačně nadprůměrné," uvedl Jan Daňhelka, ředitel hydrologie Českého hydrometeorologického ústavu.



Podobný problém s vodou valící se po silnici přitom řešili v tomto týdnu i obyvatelé Bohnic. Vodohospodářské služby tvrdí, že tam pouze prověřovaly síť. Podle místních se ale v Bohnicích přímo čistilo vodovodní potrubí. Podle všeho ani oni nebyli informovaní o tom, co se v místě děje.



Veškeré havárie přitom Pražské vodovody a kanalizace zveřejňují na internetu. "V režimu online vše vidí na našich webových stránkách www.pvk.cz, kde jsou zobrazeny havárie na síti. Vidí tam, do kdy by to mělo být opraveno, jestli to má vliv na zásobování, případně kam jsme přistavili náhradní zdroj vody,¨Je tam přesná adresa, kam si pro tu vodu mohou dorazit. Pak se samozřejmě můžou obrátit na naši zákaznickou linku, která funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu," dodal Mrázek.