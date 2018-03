Přecházíte na červenou? Policie zavádí posílání sms s pokutou!

Dotyčný by měl pokutu dostat do několika sekund od spáchání přestupku. Policistům by k tomu měla pomoci i firma Intellifusion, která jim už v současnosti poskytuje technologii, díky které strážníci zveřejňují fotografie nezodpovědných chodců na velkoplošné obrazovky u křižovatek.

Chůze na červenou je v Číně dlouhodobě velkým problémem. Jen v Šen-čenu zveřejnili policisté během 10 měsíců téměř 14 tisíc chodců, kteří porušili předpisy a šli na červenou. Jejich fotky se kromě obrazovek ve městě objevily i na webových stránkách policie. Číňané však předpisy porušují ve velkém dál.

"Těžko to vyřešíme tím, že lidem udělíme pokutu nebo jejich fotky zveřejníme na velkoplošných obrazovkách. Ale kombinace těchto technologií může počet přestupků výrazně snížit," řekl webu SCMP ředitel technologické firmy Jun Wang.

Kombinace umělé inteligence a systému rozpoznávání obličeje se už využívá v několika čínských městech k různým účelům. Peking a Šanghaj tuto technologii využívají k omezení dopravy a identifikaci řidičů, kteří porušují dopravní předpisy. Policie v Čeng-čou je zase vybavena "chytrými brýlemi", které rozpoznají obličej hledaného zločince.