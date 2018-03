Před lety majitel odpojil topení, rodiny teď mrznou každou zimu

Radiátor je stále studený a jediným zdrojem tepla je přímotop. Takhle tráví už třetí zimu po sobě nájemníci z bytového domu ve Frýdku-Místku. Dům, kde kdysi bydlelo 6 rodin, už polovina opustila.

O to horší to bylo tuto zimu, která stále nekončí. Březnové mrazy nájemníci trávili v bundách a ve svetrech, kdyby nebylo elektřiny a přímotopů, v prochladlých bytech by nejspíš umrzli.

"U pece 14 stupňů, na záchodě 5, musíme přitápět všude," vysvětlil jeden z nájemníků. Zima v bytech se podepsala i na zdraví některých nájemníků.

A to vše má mít na svědomí Jakub Smolík, toho už více než půl roku nikdo neviděl. Bývalý hasič nájemníkům topení údajně vypnul proto, že mu dlužili peníze a neplatili prý za služby.

Soud ho poslal na šest a půl roku za mříže. Zpronevěřit měl peníze na výstavbu hasičské zbrojnice a dům s byty měl získat podvodem.

Obyvatelům nezbývá než čekat, až se venku oteplí. To je totiž pro ně jediná jistota, že se budou moci v jindy prochladlých bytech ohřát.