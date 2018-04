Před rokem propustila OKD stovky lidí, teď shání nové za 60 tisíc

Před rokem těžební společnost OKD propouštěla stovky horníků z dolu Paskov. Teď do jiných dolů nabírá zaměstnance nové. Jenže to není proto, že by se těžilo víc. Firma jen nahrazuje pracovníky, kteří se rozhodli skončit z vlastní vůle nebo odcházejí do důchodu. Těm, kteří chtějí fárat, nabízí náborový příspěvek až 60 tisíc korun.