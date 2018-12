Před střelcem se snažil ochránit druhé! Zemřel v nemocnici

Orent-Niedzielski žil ve Štrasburku a pracoval jako novinář a u Evropského parlamentu. Podle některých zpráv na střelce zaútočil a snažil se mu zabránit ve vstupu do zaplněného klubu, čímž pravděpodobně zabránil dalším úmrtím. V neděli večer zemřel v nemocnici. Informovala o tom agentura AP.

Bartosz Orent-Niedzielski:



“Znal jsem jej jen od vidění. Jsem šokován. Neuvědomil jsem si, že to právě on byl tím smrtelně raněným, který se snažil ochránit další lidi. Čest jeho památce,“ napsal v pondělí ráno na svůj twitter polský prezident Andrzej Duda.

Wczoraj w szpitalu w Strasburgu zmar Bartosz Niedzielski. Pita Ofiara miertelna zamachu z 11.12. Pracowa w PE i znaem Go z widzenia. Jestem wstrznity. Nie zdawaem sobie sprawy, e to wanie On zosta miertelnie ranny chronic innych ludzi. Cze Jego Pamici! RiP